Popasul din Deal din Ocna Șugatag vă așteaptă

Nu odată am scris despre Ocna Șugatag, această localitate care ar trebui marcată cu busuioc pe harta țării pentru a fi mereu în conștiința românului. Acum vă spun și de ce. În urmă cu vreo 25 de ani, ca urmare a unui accident de mașină pe care l-am avut în Pădurea Bogății din județul Brașov era să-mi pierd mâna dreaptă. Medicii de la Spitalul Județean din Brașov, timp de două luni au făcut tot ce au putut să mă „repare”. Mecanic m-au reperat. Aveam din nou mâna la locul ei cu toți mușchii, toate tendoanele și două plăcuțe de titan în loc de oase. Dar nu o puteam folosi.

După încă o lună de chin acasă, cu mâna dreaptă înfășată, lipită de corp, cineva mi-a sugerat să merg la Ocna Șugatag. A fost cel mai bun sfat pe care l-aș fi putut primii. După trei săptămâni petrecute sub tratament și gimnastică medicală, dar mai ales în bazinele cu apă termală, am putut să mă folosesc de mână aproape normal. Astăzi am mai multe probleme venite odată cu vârsta la mâna stăngă decât la cea dreapta.

Am relatat această întâmplare pentru că deunăzi am primit un telefon de la Vasile Pop, patronul unei pensiuni din Ocna Șugatag, pensiune pe care o vizitez cel puțin o dată pe an pentru a beneficia din nou de minunile pe care le oferă apa termală din localitate. Pensiunea este dotată cu două bazine, unul cu apă termală, și oferă cazare în condiții exemplare de igienă. În ceea ce privește „bucătăria” sunt mereu impresionat. Știți că sunt gurmand. E pe placul meu: diversificată și cât mai naturală posibil.

Telefonul a fost pentru a mă anunța că în această perioadă din afara sezonului prețurile sunt mai mici. Bineînțeles că am dat curs invitației și de astăzi (28 martie) mă înființez la locul faptei pentru 10 zile. Așa îmi repar genunchii și sper să-mi cauterizez și proaspăta operație de la spate în care mi s-a scos un limfom.

Popasul din Deal, tel. 0744-598 842 Vasile Pop, sau 0262-374 133 recepție, este pensiunea pe care v-o recomand. În toți anii aceștia am recomandat-o de cele mai multe ori și încă n-am primit nici un reproș. Sper să nici nu primesc.

Nu uitați! Calitatea serviciilor și a bucătăriei este garantată și este valoric peste prețurile practicate, mai ales în această perioadă când sunt oferite reduceri.

