Elevul eminescian Dragoș Andrei David s-a calificat la Campionatul Mondial de Robotică First Tech Challenge 2025 care se desfășoară în Houston

First Championship- Campionatul Mondial de Robotică First Tech Challenge 2025 se desfășoară în Houston, Texas USA, perioada 16-19 aprilie 2025.

Echipa de robotică din Satu Mare, B-Robo s-a calificat la această competiție, secțiunea Dean’s List, prin elevul Dragoș Andrei David, de la Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare, nominalizat ca finalist.

Atmosfera competițională de aici este extraordinară, sunt peste 40000 de tineri din intreaga lume. În cadrul competiției First Championship se desfășoară competițiile modiale FTC, FLL şi FRC. Meciurile echipelor sunt organizate în 4 divizii la FTC, 2 divizii la FLL şi 8 divizii la FRC.

România este reprezentată de 5 echipe de robotică la FTC, 2 echipe la FLL și 4 elevi la secțiunea Dean’s List.

Aceștia sunt onorați să reprezeinte România, orașul și județul Satu Mare, Centrul de Excelență Satu Mare, Colegiul Național Mihai Eminescu și școlile partenere la această competiție mondială prin elevul Andrei Dragoş și mentorul său, prof. Horea Jurge.

Andrei este Student Ambassador în cadrul FIRST Championship, reprezentând cu mândrie spiritul și valorile FIRST. El ghidează sponsorii competiției prin zonele de joc, explicând provocările jocului, procesul de construire a robotului și impactul programului asupra elevilor. Printre partenerii și sponsorii programului FIRST, întâlniți, Andrei a avut onoarea de a discuta cu Linda McMahon, Ministru al Educației în Statele Unite ale Americii. Cu abilități excelente de comunicare și cunoștințe tehnice solide, Andrei inspiră curiozitate și pasiune pentru STEM, demonstrând cum FIRST dezvoltă încrederea în sine și gândirea critică. Prin profesionalism și entuziasm, el creează conexiuni valoroase între participanți și vizitatori, fiind un exemplu clar al transformării pozitive pe care FIRST o aduce în viața tinerilor.

Pentru că în această locație sunt foarte mulți tineri talentați, cu abilități în domeniul STEM, sunt prezente cu oferte educaționale colegiile și universitațile de top din State Unite, precum:

United States Air Force Academy, Virginia Commonwealth University, Yale University, Georgia Tech, United States Space Force,

Human Rights Campaign, Indiana University,

Webb Institute , Drexel University, Michigan Technological University, Massachusetts Institute of Technology ( MIT), Missouri University, Rice University , The George Washington University,

University of Houston, Texas Technological University, Scad ( Savannah College of Art & Design), Gene Haas Foundation.

De asemenea, marile companii americane, serviciile de securitate, institutele de cercetare precum: Nasa, BAE System, CIA, Johnson & Johnson, United Terapeutics, Qualcom, John Deere, We Built Giants, Medtronic, Adom XRP Accelerated, Deca, Novelis, DoDstem, Boeing in Space, Forged by the Sea America’s Navy, sunt prezente cu oferte atractive pentru tinerii din echipele de robotică, care doresc să urmeze o carieră de excepție după finalizarea studiilor universitare.

Autoritățile statului Texas, au mobilizat aici resurse extraordinare pentru menținerea ordinii, a securității participanților și pentru buna desfășurare a competiției mondiale.

Aceștia sunt recunoscători partenerilor, sponsorilor, instituțiilor și familiilor, o comunitate care ne susține constant și fără de care aceste reușite nu ar fi fost posibile.