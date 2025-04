Liga a 3-a: Victorie scoasă cu forcepsul! CSM Olimpia-Crișul 2-1! Zsiga a marcat în minutul 9 al prelungirilor din lovitură de la 11m!

CSM Olimpia Satu Mare a trăit periculos în Vinerea Mare și a fost la câteva zeci de secunde de un neașteptat pas greșit în drumul spre barajul de promovare în Liga a 2-a.

Echipa antrenată de trio-ul Lobonț-Botoș-Schvarzkopf a învins cu mari emoții pe Crișul Sântandrei după un meci pe care l-a tratat cu superficialitate la început și apoi a reușit să întoarcă rezultatul cu un gol marcat în minutul 9 al prelungirilor după un penalty transformat de căpitanul Ervin Zsiga.

A fost însă etapa perfectă pentru CSM Olimpia Satu Mare care și-a consolidat poziția a 2-a a clasamentului după ce SCM Zalău a pierdut în minutul 6 al prelungirilor, acasă cu liderul Minaur Baia Mare.

Este a doua victorie obținută în prelungiri de CSM Olimpia Satu Mare după succesul obținut cu 2-0 la Zalău în prima etapă prin reușitele semnate de Mustacă și Gondiu în minutele 90 și 90+2.

Cât despre meciul de vineri…după cum a început jocul, cu gazdele în atac, niciun suporter venit în tribuna stadionului Olimpia nu avea să anticipeze tensiunea și dramatismul de pe final.

Crișul Sântandrei părea adversarul perfect pentru o după amiază liniștită în care băieții lui Botoș să bifeze un nou succes și să-și asigure niște Sărbători liniștite…Bihorenii au început meciul cu patru juniori ( 2006-2008) în teren, cu un portar din 2008 și cu senzația că odată întrați în play off se pot gândi la construcția unei trupe tinere pentru sezonul viitor.

Gondiu are prima ocazie în minutul 6 doar că șutul său din lateral trece pe lângă poartă. Apoi în minutul 10 centralul Adrian Sava din Galați acordă lovitură de la 11m, după un henț comis de fundașul Robert Turcan. Doar că Vadim Calugher își bate joc de șansa ivită și trimite pe lângă poartă, fără elan, după o execuție lamentabilă…

În minutul 22 o altă ocazie de a deschide scorul irosită de sătmăreni…Gondiu a fost blocat de portarul bihorenilor, mingea a ricoșat la Lucaci care a trimis spre poartă doar că Arsenie Mocan a fost din nou la post.

Pe contraatac Sergiu Pop a ratat incredibil din 6m în minutul 27 iar peste alte opt minute portarul nostru , Alexandru Maxim a respins din vinclu mingea trimisă de același Sergiu Pop de la marginea careului.

Mustacă cu o evoluție ștearsă și Gondiu sunt lăsați la vestiare iar după pauză în teren apar Chinde și Alex Pop. În minutul 55 intră și căpitanul Zsiga în locul lui Văsălie…

Iar Chinde avea să înscrie în minutul 64 doar că reușita lui a fost anulată pe motiv de ofside.

Bihorenii prind curaj și încep să forțeze poarta lui Maxim. Abia intrat în teren în minutul 60, juniorul Cosmin Cirtea ( n2008) a deschis scorul cu o execuție superbă, la vinclu, din interiorul careului.

Alexandru Botoș renunță la un fundaș ( Negru) și mai trimite un vârf în teren ( Sanogo).

Chinde reușește egalarea în minutul 75 după o cebtrare perfectă a lui Santa. Iar ultimul sfert de oră aduce un adevărat asediu la poarta oaspeților.Sanogo are de două ori șansa de a deveni eroul meciului doar că a ratat incredibil ( min 83 și 88). Caluger a încheiat meciul așa cum l-a început…cu o nouă execuție slabă din mijlocul careului, în minutul 90, reținută de portar.

Oaspeții rămân în 10 după eliminarea lui Daniel Stan ( min 84) pentru injurii. De la margine se arată șase minute de prelungiri doar că până la final se vor consuma vreo nouă…

Reduta Crișului a cedat la ultima fază. După o minge aruncată la marginea careului, portarul Mocan a ieșit vijelios doar că din elan l-a lovit pe Sanogo în loc să respingă mingea…

Centralul din Galați a arătat din nou punctul cu var, i-a dat al doilea galben tânărului portar de la Sântandrei. Cum oaspeții efectuaseră toate schimbările, între buturi a intrat fundașul Robert Turcan…Numai că veteranul Zsiga și-a făcut datoria și a înscris pentru 2-1.

Bucurie imensă în tabăra gazdelor cu spectatorii în picioare aplaudând o victorie obținută in extremis de favoriți.

Urmează trei deplasări la rând pentru CSM Olimpia, prima sâmbătă la Minaur Baia Mare.

Declarațiile antrenorilor:

„Am început bine și astăzi, i-am împins pe adversari în jumătatea lor, dar după penalty-ul ratat și ocaziile irosite, am început să ne grăbim. Ne-a lipsit calmul la ultimele pase sau în fața porții.

În repriza a doua, adversarii au profitat de o fază fixă și au marcat, dar ce a urmat, arată forța acestui grup. Uneori în genunchi, alteori pe burtă, dar băieții au dat totul ca să întoarcă rezultatul – și au reușit. Felicit toți jucătorii și le mulțumesc suporterilor. N-am mai trăit o astfel de susținere din 2013, când am promovat în Liga 2. Această victorie le-o dedicăm și le urăm tuturor Paște Fericit!”- Alexandru Botoș-antrenor secund CSM Olimpia Satu Mare

„Am făcut un joc bun de deplasare, am condus, dar am pierdut într-un final tensionat în care am avut 9 minute de prelungire. Am folosit mulți copii și în acest joc și e îmbucurător că sunt în creștere de la meci. Acesta este marele nostru câștig din play-off”- Gheorghe Ghiț- antrenor principal Crișul Sântandrei