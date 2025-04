Eminescienii la Olimpiada de Tehnologia Informației – un pas înainte spre excelență digitală

Într-o lume în care tehnologia devine limbaj universal, elevii noștri au demonstrat că nu doar țin pasul cu ea, ci reușesc să o stăpânească, să o înțeleagă și să o valorifice.

La etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației, elevii au concurat cu succes în ambele secțiuni ale competiției:

🔹 Secțiunea TIC – axată pe utilizarea avansată a aplicațiilor informatice, precum și pe rezolvarea de probleme reale cu ajutorul instrumentelor digitale.

🔹 Secțiunea C# – destinată elevilor care au făcut un pas mai departe, abordând algoritmi, structuri logice și gândire computațională prin intermediul limbajului C#.

Rezultatele elevilor noștri:

Secțiunea C#:

🥇 Premiul 1 și calificat la etapa națională: Vraja Luca Grigore (XI – A) – prof. Șandor Nicoleta

🥈 Premiul 2 și calificat la etapa națională: Lupușor Anastasia (XII – A)- prof. Vida Felicia Maria

🥈Premiul 2 și calificat la etapa națională: Chișluca Ana (XII – C) – prof. Jurge Horea

🥉Premiul 3 și calificat la etapa națională: Bretan Alexandru (XI – B) – prof. Șandor Nicoleta

🎖️Mențiune și calificat la etapa națională: Anca Darius Mihai (XII – C) – prof. Jurge Horea

🎖️ Mențiune: Corsuc Dragoș Mihai (XI – A) – prof. Șandor Nicoleta

🎖️ Mențiune: Cucuiat Andrei (XI – A) – prof. Șandor Nicoleta

🎖️ Mențiune: Lazea David Robert (XII – C) – prof. Jurge Horea

Elevii au fost pregătiți în cadrul Centrului Județean de Excelență Satu Mare de către prof. Vida Felicia Maria

Secțiunea TIC:

Clasa a IX-a:

🥈 Premiul 2: Dragoș Daria Patricia (IX – A) – prof. Vida Felicia Maria

🥉 Premiul 3: Pop Raul George (IX – B) – prof. Vida Felicia Maria

🎖️ Mențiune: Rusu Sebastian Mihai (IX – B) – prof. Vida Felicia Maria

Clasa a X-a:

🎖️ Premiul 3: Moldovan Luca Bogdan (X-a A) – prof. Brumboiu Mariana

🎖️ Premiul 3: Maxim Alex Raul (X-D) – prof. Takacs Darius

Clasa a XI-a:

🥈 Premiul 2: Danea Mihai Alexandru (XI-C) – prof. Vida Felicia Maria

🥉 Premiul 3: Sopoian Horea Daniel (XI-B) – prof. Șandor Nicoleta

🥉 Premiul 3: Rus Daniel Luca (XI-A) – prof. Șandor Nicoleta

Clasa a XII-a:

🥈 Premiul 2: Vălean Flavia Lorena (XII-a A) – prof. Vida Felicia Maria

🥉 Premiul 3: Marița Andrea Larisa (XII-a A) – prof. Vida Felicia Maria

Aceste rezultate reflectă nu doar munca intensă și seriozitatea cu care elevii au tratat fiecare probă, ci și pasiunea autentică pentru domeniul tehnologic.

În spatele fiecărui punctaj se află ore de pregătire, exerciții repetate, răbdare și dorința de a progresa.

Viitorul aparține celor care nu doar folosesc tehnologia, ci învață să o înțeleagă, să o modeleze și să o folosească pentru a construi.