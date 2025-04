VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: NOPȚI ALBE PENTRU ZILE ALBE

De: Cornelia Bălan Pop – editorialist – VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, membru UZPR, scriitor, traducător;

De pildă om-medic. Să primești cu respect un pacient, să vorbești cu el, să afli ce probleme are, să descoperi ceea ce trebuie reparat, să încerci, să tratezi, să îl faci să creadă că poate va fi bine, sau mai bine … să îi dai informații medicale într-un mod cât mai accesibil cu putință.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII OM?

(Dragoș Georgescu – ”Mila”)

A fi medic înseamnă și alinare. Minciună, nu! Un adevăr mai puțin crunt îmbrăcat într-o frunză încă verde.

Probleme ce ne dau de gândit sunt multe: medicul și timpul fizic, medicul și disponibilitatea lui, medicul lucrând în mai multe locuri. Și starea lui de sănătate contează, nu doar pentru el … apoi, felul în care relaționează cu pacienții, cu colegii; ora de începere a serviciului și momentul zilnic al sosirii la locul de muncă. Sunt probleme comune medic-pacient.

Cum te simți când medicul își rupe din timpul său atât de solicitat și îți explică, pe înțeles, ce trebuie să faci sau să nu faci

Un chip senin contează mult. O voce cu tonalitate calmă poate face minuni … o privire. Oricât de greu ar fi, sunt medici și nu puțini care îți oferă miracole legate de sănătate sau chiar vindecare. Așa că, RESPECT e un cuvânt prea modest pentru ceea ce merită ei.

Dar!!! Dar!!! Dar!!!

dacă această conjuncție nu ar exista, cred că lumea ar fi mai fericită. Există și reversul medaliei: medici care nu fac față numărului mare de pacienți, oboselii sau amintitelor angajamente în mai multe locuri de muncă, iar consecințele se văd curând: pacientul devine un adversar, iar serviciul, un război cu arme tăioase, distrugătoare.

Cum te simți, tu, ca bolnav cu dureroase speranțe, când te duci la cabinet, te programezi, așa cum se cere, te mai duci de trei ori la el, te programează la operație, te anunță că are și cabinet, vine operația, plătești, medicul este amabil, te laudă ce pacient cuminte și răbdător ai fost, apoi… explozie! … operația îți spulberă așteptările/speranțele.

Te întorci la control, spui că nu ești bine, afli că, de fapt, “aici e o problemă, e de mers într-un oraș mare, la un alt specialist, apoi e de venit la control. Execuți robotic ce e de făcut, cauți un specialist, găsești repede unul, fugi la el, acesta găsește problema. Ce bine!

Cunosc mai mulți medici – om

Cunosc un medic cu trei specializări făcute încă de la vârsta tinereții, acum și coordonator mare la un spital important din țară.

Cunosc mulți medici-om. De ce nu pot fi cu toții ”OM”? Când lucrezi cu oamenii este greu, dar, dacă tu ești om, nu e imposibil, chiar și atunci când “nu se poate”, o spui cumva voalat, nu sari în capul și la gâtul pacientului, pentru că atunci nu mai rezolvi nimic, nici cu tine, nici cu el.

⁹Cadrul medical este unul dintre cei mai importanți oameni …

și nu ar trebui să coboare niciodată de pe soclu. Are dreptul să aibă momente de necaz, inconfort de toate felurile. Are dreptul să fie obosit, flămând, dar nu are dreptul să se războiască … asta nu! Un pacient de rând nu are arme, are doar necazuri.

Așadar, prețuire pentru toți medicii-medici și răbdare pentru pacienți. Sperăm să fie așa!

SPONSORII EDIȚIEI:

LIBRĂRIA COMPAS