BOX: Arbitrul sătmărean Marius Șandor, la Gala Dynamite Fighting Show organizată de Cătălin Moroșanu

La gala DFS (Dynamite Fighting Show) organizată de Cătălin Moroșanu la finalul săptămânii trecute la Baia Mare, boxul profesionist sătmărean a fost reprezentat cu succes. Și au fost emoții mari pentru arbitrul sătmărean Marius Șandor aflat la prima delegare la o gală de o asemenea importanță.

Sătmăreanul Florin Mulcuțan, vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Box, a fost cel care a propus delegarea lui Șandor la această gală de calibru. „Marius a fost la înălțime, într-un examen extrem de important. Este o mândrie pentru noi toți că, într-un timp atât de scurt, am reușit să promovăm un arbitru din județul Satu Mare în arbitrajul profesionist, într-un meci cu miză mare – centura europeană”, a declarat Mulcuțan.

Sub privirile fostului campion mondial Leonard Doroftei, prezent în colțul românului, Marius Șandor a oficiat fără cusur, iar victoria lui Daniel Ciuma a fost punctată clar: deși a pierdut primele două reprize, românul a revenit spectaculos și a câștigat detașat următoarele șase. Astfel, Ciuma a intrat în posesia centurii și a scris istorie pentru boxul românesc.

„Această ramură sportivă, nobila artă, are nevoie de tineri implicați, de arbitri profesioniști care să crească în spiritul corectitudinii și pasiunii. Îl felicit pe Marius și sunt mândru că Satu Mare are din nou un reprezentant de marcă în ring”, a mai spus Florin Mulcuțan.

Marius Șandor este luptător SAS în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, iar pe această cale mulțumește superiorilor ierarhici și colegilor pentru susținere.

De remarcat că Daniel Ciuma, antrenat de Leonard Doroftei și Liviu Ungureanu, a bifat a opta victorie consecutivă și a devenit primul român campion european UBF. Gala de la EFSF rămâne una memorabilă, atât prin performanțele din ring, cât și prin pașii importanți făcuți de boxul românesc în ansamblu.