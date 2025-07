Clădiri emblematice din Satu Mare vor fi reabilitate prin fonduri europene: Filarmonica, Teatrul de Nord și un nou centru cultural

Municipiul Satu Mare marchează un pas important în revitalizarea patrimoniului său cultural prin implementarea proiectului „Strengthening intercultural relations through the development of cultural institutions in Satu Mare County and Szabolcs-Szatmár-Bereg County” – cunoscut sub acronimul CultuRO-HUb. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Interreg România–Ungaria și are ca obiectiv principal consolidarea relațiilor interculturale între comunitățile din județele Satu Mare (România) și Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria).

Filarmonica din Satu Mare își recapătă strălucirea

Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este reabilitarea fațadei Filarmonicii „Dinu Lipatti”, o clădire simbol a vieții culturale sătmărene. Renovarea acesteia nu doar că va reda frumusețea arhitecturală a edificiului, dar va contribui și la revigorarea ofertei culturale a orașului, atrăgând totodată vizitatori din România și Ungaria.

Teatrul de Nord intră în secolul XXI

Teatrul de Nord va beneficia de o modernizare esențială a infrastructurii interioare, prin instalarea unui sistem de aer condiționat performant, menit să crească gradul de confort al publicului și să ofere condiții optime pentru desfășurarea spectacolelor. Această investiție va îmbunătăți experiența culturală a publicului și va sprijini activitatea artistică a instituției.

O clădire degradată devine un centru cultural multifuncțional

Un alt obiectiv important vizează reabilitarea unei clădiri aflate într-o stare avansată de degradare, situată pe strada Porumbeilor nr. 1. Aceasta va fi transformată într-un centru cultural modern, multifuncțional, menit să găzduiască evenimente, expoziții, ateliere și activități interculturale. Noul spațiu va deveni un nod de întâlnire pentru artiști, tineri și comunitate.

Colaborare româno-maghiară în ateliere și festivaluri culturale

Pe lângă investițiile în infrastructură, proiectul CultuRO-HUb susține și interacțiunea artistică transfrontalieră. Trei ateliere profesionale vor reuni experți din România și Ungaria pentru a dezvolta concepte noi în domenii precum muzică, teatru, dans și gastronomie.

Totodată, la Satu Mare va fi organizat un festival multicultural de amploare, menit să celebreze moștenirea comună a regiunilor implicate. Acesta va pune în valoare noile infrastructuri socio-culturale și va încuraja dialogul intercultural și învățarea reciprocă între comunități.

Un proiect cu impact regional și buget substanțial

Proiectul este implementat în perioada 23 decembrie 2024 – 22 decembrie 2027, iar bugetul total este de 8.893.180,04 euro, din care fondurile europene (FEDR) acoperă 7.114.544,02 euro.

Municipiul Satu Mare beneficiază de o finanțare de 4.479.939,42 euro, compusă din:

3.583.951,53 euro – fonduri FEDR

806.389,09 euro – contribuția națională din bugetul de stat

89.598,80 euro – contribuția proprie

Cultura – punte între comunități

Proiectul CultuRO-HUb nu doar că investește în ziduri și echipamente, ci propune un model de cooperare durabilă între România și Ungaria, punând în valoare cultura ca element de legătură. Este un demers care aduce împreună istoria, patrimoniul, oamenii și viitorul – într-o formulă în care fiecare comunitate are ceva de câștigat.