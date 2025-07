Deputatul Mircea Govor: ,,Moftin: administrație PSD performantă, primar implicat, proiect reușit – investiție în educație.”

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a fost prezent vineri la prezentarea proiectului transfrontalier ROUA00116 “INCLUSIVE ED4ALL: Quality Education Partnership for Rural Schools Across Borders”, desfășurat în colaborarea comunei Moftin și orașului Vyshkovo, Ucraina. Redăm mesajul transmis:

,,Sunt acolo unde se construiește viitorul: în mijlocul comunităților, alături de primarii noștri.

Astăzi am răspuns cu bucurie invitației domnului primar Gheorghe David și am participat la conferința de lansare a proiectului ROUA00116 “INCLUSIVE ED4ALL: Quality Education Partnership for Rural Schools Across Borders”, organizată în comuna Moftin – o localitate care a demonstrat, prin fapte, că viziunea, implicarea și parteneriatele strategice pot aduce beneficii concrete pentru educația din mediul rural.

Proiectul, finanțat în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027, are ca obiectiv îmbunătățirea calității educației în școlile din zonele de graniță româno-ucrainene. Este un exemplu de bună practică în atragerea fondurilor europene și în colaborarea transfrontalieră pentru viitorul copiilor noștri.

Ca deputat în Parlamentul României și președinte al PSD Satu Mare, consider că una dintre cele mai importante misiuni ale mele este să fiu aproape de primari – să îi ascult, să îi respect și să îi sprijin, concret și constant, în toate demersurile legale menite să dezvolte localitățile pe care le conduc.

Primarii sunt coloana vertebrală a administrației locale. Ei cunosc cel mai bine nevoile comunităților, iar rolul nostru, ca reprezentanți ai județului la nivel național, este să le fim parteneri loiali și eficienți. Îi felicit, pe această cale, pe toți cei implicați în proiect și asigur întreaga echipă administrativă din comuna Moftin de tot sprijinul meu în continuare.

PSD Satu Mare rămâne un partener de încredere pentru administrațiile locale care pun dezvoltarea în slujba cetățeanului.”