La sfârșitul săptămânii, muzica stradală va răsuna în Satu Mare – în 11-13 iulie are loc ediția cu numărul 11 a celui mai colorat festival al verii

La finele acestei săptămâni, orașul nostru va găzdui o explozie de sunet și culoare. În perioada 11-13 iulie, sătmărenii sunt invitați la o nouă ediție a unui renumit eveniment, Street Music Festival Satu Mare.

Momentele artistice vor fi puse în scenă în diferite puncte din centrul istoric al orașului. În cadrul festivalului, timp de 3 zile, în 7 locații diferite vor evolua artiști din 12 țări, susținând nu mai puțin de 100 de spectacole pentru public. Alături de sătmăreni, sunt așteptați să ia parte la spectacole și numeroși turiști.

Vor fi prezenți la Street Music Festival 2025 muzicieni și formații, artiști stradali recunoscuți pe plan internațional din 12 state, Argentina, Brazilia, Olanda, Israel, Italia, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii, Japonia, Austria, Canada, Belgia și Germania.

Vor evolua la Satu Mare Victor Rubilar (Argentina), Delirios de Cherry (Brazilia), The Busquitos (Țările de Jos), The Ambiguous Vagabonds (Israel și Italia), Ring of Cash (Franța), SaxLab Saxophone Quartet (Italia), Meri Lu Jacket (Regatul Unit al Marii Britanii), Slow Train Band (Italia), Compañia Gato Blanco Gato Negro (Argentina), El Show de Simón (Argentina), Avinavita (Franța), Cie Bruboc (Italia), HeroMacro (Japonia), Flame Rain Theatre (Austria), The Summer Rebellion (Canada/Belgia), Alma Solar & Os Papagaios (Franța) și Pyromantic (Germania).



Spectacolele au loc în mai multe locații, iar scenele poartă denumirea sponsorilor principali, astfel: Piața Libertății – scena principală și colțul familiei DRÄXLMAIER, Scena Kreativ (în față la Hotel Aurora), Transpink (Piața Libertății), M-SYS (vizavi de Catedrala Romano – Catolică), Chillout Zone by 711 (în curtea Muzeului de Artă), Yard (în curtea localului Red Hat Yard, vechea Breaslă a Cizmarilor) și Artisan (strada Ștefan cel Mare).

În toate cele trei zile de festival, spectacolele încep la ora 19.00 și se încheie după miezul nopții.



Street Music Festival este un eveniment organizat și finanțat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, în parteneriat cu Asociația Culturală pentru Tinerii din Satu Mare. Sponsor principal – DRÄXLMAIER Satu Mare, sponsorii scenelor Kreativ, Transpink, M-Sys, Yard, Artisan. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Satu Mare.