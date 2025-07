Test util pentru CSM Olimpia la Lendava! Înfrângere cu 4–1 în fața croaților de prima ligă de la NK Osijek!

CSM Olimpia Satu Mare a pierdut al doilea meci amical din cantonament, scor 4–1, în fața formației NK Osijek, ocupantă a locului 4 , în sezonul trecut din prima ligă a Croației. Partida s-a desfășurat sâmbătă după-amiază, la Lendava în Slovenia , în cadrul cantonamentului desfășurat de sătmăreni în Ungaria la Szombathelyi.

Confruntarea s-a jucat în format extins, cu două reprize a câte 60 de minute, iar antrenorul Alexandru Botoș „Piri” a profitat de ocazie pentru a testa două formule de echipă. De partea cealaltă, croații au început cu echipa de bază, fapt ce a pus presiune pe CSM Olimpia încă din primele minute.

Pentru NK Osijek a fost primul meci amical din perioada de pregătire centralizată de la Lendava.

Start cu emoții, dar reacție curajoasă

NK Osijek a început în forță, reușind să puncteze rapid prin Živković (4’) și Bukvić (14’). Cu toate acestea, CSM Olimpia a dat semne clare de revenire și a reușit un gol spectaculos în minutul 33. După o acțiune bine construită încă din propriul careu, Vadim Calugher, venit din linia a doua, a reluat imparabil sub bară, în poarta lui Marko Malenica.

Speranțele sătmărenilor au fost, însă, repede spulberate. Două greșeli individuale au fost taxate prompt de Osijek, prin Omerović (35’) și Jakupović (41’), stabilind scorul de 4–1 înainte de pauză.

Repriză secundă echilibrată, joc consistent

Pentru a doua parte, Piri Botoș a schimbat complet garnitura, iar jocul Olimpiei a fost vizibil mai organizat. Croații au efectuat, la rândul lor, mai multe modificări, iar partida s-a echilibrat. Deși nu s-au mai marcat goluri, sătmărenii au avut momente bune, reușind să păstreze posesia și să împingă liniile spre poarta adversă.

„Am fost parteneri egali în repriza a doua”

La final, antrenorul Alexandru Botoș a tras concluzii optimiste:

„Am intrat mai greu în meci, apoi după ce am marcat, am primit alte două goluri în urma unor greșeli individuale. În repriza a doua am fost parteneri egali ai unei echipe din prima ligă. Am pasat mult, am echilibrat jocul și nu ne-am aflat într-o poziție inferioară. Sunt mulțumit de calitatea jocului și de condiția fizică a băieților, văd semne încurajatoare.”

Programul Olimpiei continuă în forță

CSM Olimpia s-a aflat într-un stagiu de pregătire la Király Sportkomplexum din Szombathely, Ungaria. După amicalul de la Lendava, echipa va reveni acasă duminică dimineață, fără a mai disputa un alt meci în acest cantonament.

Pregătirile vor continua pe plan local, în perspectiva debutului în noul sezon al Ligii a 2-a, programat pentru 2 august. Următorul test va avea loc sâmbăta viitoare, la Debrecen, împotriva formației maghiare DVSC, fostă campioană a Ungariei.

Meci amical

NK Osijek (Croația, prima ligă) – CSM Olimpia Satu Mare 4–1 (4–1)

Marcatori: Živković (4’), Bukvić (14’), Omerović (35’), Jakupović (41’) / Calugher (33’)

CSM Olimpia – prima repriză:

Deáky Zsombor – Dorian Todoran, Davide Popșa, Paul Copaci, Cătălin Oanea, Vadim Calugher (40’ Bontás), Pintér Bence, Daniel Danu, Cosmin Meșter, Viorel Chinde, Gheorghe Gondiu.

CSM Olimpia – a doua repriză:

Darius Văduva (100’ Vili Bence) – Mario Aioanei, Abdoul Diomandé, Alexandru Sabău, Cosmin Zamfir, Bontás (80’ Alin Văsălie), Tudor Lucaci, Mircea Donca, Constantin Trip, Robert Mustacă, Magyari Szilárd.

Echipa de start Osijek (prima repriză): Malenica, Guedes, Jelenić, Mkrtchyan, Bukvić, Babec, Vrbančić, Živković, Omerović, Shopov, Jakupović

Repriza a doua: Ćurčija, Vrbanac, Mersinaj (din 91′ Kolarik), Hasić (91′ Begović), Cvijanović (91′ Bilić), Jugović, Mikolčić (91′ Grgić), Farkaš, Barić, Ohajunwa (91′ Butković), Toure (91′ Žeravica)

REZULTATE ANTERIOARE

CSM Olimpia Satu Mare – Cigánd SE (Ungaria, NB III) 2–0

Marcatori: Magyari Szilárd, Samuel Șanta

CSM Olimpia Satu Mare – Videoton FC (Ungaria, NB II) 0–1

MECIURILE URM ĂTOARE

19 iulie 2025, ora 18:00 (ora României), Debrecen:

DVSC Debrecen (Ungaria, OTP Bank Liga) – CSM Olimpia Satu Mare

26 iulie 2025, ora 12:00, Oradea:

CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor Oradea (Liga 2)