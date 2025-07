Tradiție, diversitate și excelență academică, la Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport a UVVG Arad

*Interviu cu conf. univ. dr. Speranța Milancovici, decan al FSSUEFS

Cu rădăcini solide în tradiția istorică și academică a Aradului, Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad se afirmă ca un spațiu al formării moderne, al diversității și al conectării internaționale. Am stat de vorbă cu doamna decan, conf. univ. dr. Speranța Milancovici, despre programele educaționale actuale, oportunitățile oferite studenților și perspectivele de dezvoltare ale facultății.

– Doamna decan, facultatea pe care o conduceți atrage un număr tot mai mare de tineri interesați. Care credeți că este cheia acestui succes?

– Într-adevăr, interesul crescut față de facultatea noastră ne bucură și ne responsabilizează, în același timp. Avem o ofertă educațională actualizată și diversă, un corp profesoral dedicat, parteneriate strategice și un ritm constant al activităților academice și extracurriculare. Cred că această combinație de tradiție și modernitate, de deschidere internațională și ancorare în realitatea locală face diferența.

– Facultatea are o istorie bogată. Cum a evoluat de la înființare până astăzi?

– Din 1994, când am deschis porțile, până în prezent, am crescut continuu. Am trecut prin mai multe etape și denumiri, dar am rămas fideli misiunii de a oferi educație de calitate și cercetare riguroasă. Fiecare generație de profesori a contribuit la consolidarea prestigiului nostru, iar memoria fondatorului universității, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rămâne vie în tot ceea ce facem.

– Oferta educațională este foarte variată. Ne puteți da câteva exemple relevante?

– Cu drag. Avem un masterat de top în Psihologie clinică și psihoterapii, extrem de căutat în prezent, cu deschidere către cariere în cabinete individuale, spitale, centre educaționale sau ONG-uri. Colaborăm cu experți de la instituții internaționale precum Institutul Viktor Frankl din Viena, Universitatea Tor Vergata din Roma sau centre din Paris și Luxemburg. Totodată, organizăm conferințe și evenimente lunare pentru comunitatea academică, iar centrul nostru de consiliere sprijină activ studenții și masteranzii.

– Ce alte specializări propuneți tinerilor interesați de cariere în educație?

– Un pilon important este Pedagogia învățământului primar și preșcolar, alături de masteratul în Management educațional. Prin proiecte PNRR, am dotat un laborator didactic performant, cu softuri moderne care sprijină procesul de formare. Studenții noștri desfășoară practică pedagogică în instituții de învățământ partenere, iar interesul crescut arată că formăm cadre didactice bine pregătite.

– Aveți și programe în domeniul limbilor străine. Ce presupun acestea?

– Da, specializarea Limbi moderne aplicate este versatilă și foarte utilă. Oferim combinații precum engleză-franceză sau engleză-germană, care pot completa excelent studii juridice, economice sau medicale. Avem cadre didactice cu experiență internațională și mobilități Erasmus+, care le permit studenților să acumuleze experiență multiculturală.

– O specializare relativ nouă este cea de Studii de securitate. Ce ne puteți spune despre aceasta?

– Este un domeniu aflat în expansiune, care atrage tot mai mulți tineri interesați de zona intelligence-ului, a protecției datelor și a securității naționale sau private. Pregătirea teoretică este susținută de colaborări cu experți practicieni, ceea ce oferă o perspectivă aplicată și realistă asupra carierei în acest domeniu.

– Cum arată activitatea pe zona Educației Fizice și Sportului?

– Este o specializare de tradiție, în care investim constant. Avem baze sportive dotate modern, parteneriate cu licee cu program sportiv, cu cluburi și asociații sportive, dar și colaborări cu Poliția Locală Arad. Studenții beneficiază de infrastructură și know-how profesional. În plus, masteratul în Managementul organizațiilor și activităților de educație fizică și sport le oferă absolvenților instrumentele necesare pentru a performa în domeniul managerial sportiv, fie în cluburi, fie în antreprenoriat.

– Modulul psihopedagogic este inclus în oferta educațională?

– Da. Avem un Departament de pregătire a personalului didactic care oferă atât Modulul I, cât și Modulul II, adresându-se tuturor celor interesați de cariera didactică. Este o resursă esențială pentru viitorii profesori din toate domeniile: socio-uman, medical, economic sau juridic.

– Ce mesaj aveți pentru cei care se gândesc să aleagă facultatea pe care o conduceți?

– Le spun că vor găsi la noi un mediu educațional viu, dinamic, centrat pe nevoile lor. Suntem o comunitate academică în care se întâlnesc respectul pentru tradiție cu inovația, rigoarea profesională cu empatia umană. Sub conducerea doamnei rector, prof. univ. dr. habil Coralia Adina Cotoraci, ne continuăm misiunea cu dedicare și pasiune. Ne mândrim cu absolvenții noștri, care se regăsesc astăzi în poziții cheie, în țară și în străinătate.

– Vă mulțumim pentru acest dialog!

– Și eu vă mulțumesc! Îi așteptăm cu drag pe viitorii noștri studenți să descopere ce înseamnă o facultate a valorilor autentice și a formării pentru succes.