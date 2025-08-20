Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir Uraloğlu

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe

ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir

Uraloğlu.

Întrevederea a prilejuit o discuție aplicată asupra oportunităților de cooperare în

domeniile transporturilor și infrastructurii.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, în contextul economic dificil actual, România

va aplica un tratament corect și echitabil tuturor companiilor implicate în proiecte de

infrastructură, indiferent de țara de proveniență.

De asemenea, a precizat că Guvernul României va acționa pentru accelerarea

și eficientizarea procesului de emitere a vizelor, atât pentru angajații companiilor

turcești care desfășoară activități în România, cât și pentru turism, cu obiectivul de a

crește semnificativ numărul turiștilor turci care vizitează România.

Un alt punct important al discuțiilor a vizat dezvoltarea cooperării trilaterale

România – Bulgaria – Turcia în domeniul infrastructurii rutiere și feroviare, pentru

îmbunătățirea conectivității regionale și susținerea dezvoltării economice a tuturor

celor implicați.

Prim-ministrul a subliniat poziționarea strategică a României și

disponibilitatea țării noastre de a fi un partener de încredere în eforturile de

reconstrucție din Ucraina.

Totodată, partea română a transmis că va acționa clar și corect pentru ca

viitoarea reuniune a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt România –

Turcia să aducă rezultate concrete și benefice pentru ambele țări.

La întrevedere au mai participat, din partea română, ministrul Transporturilor

și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca,

iar din partea Republicii Turcia, ambasadorul la București, Özgür Kıvanç Altan, și

directorul general pentru Uniunea Europeană și Relații Internaționale din cadrul

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.