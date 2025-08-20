More

    Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir Uraloğlu

    Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe
    ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir
    Uraloğlu.

    Întrevederea a prilejuit o discuție aplicată asupra oportunităților de cooperare în
    domeniile transporturilor și infrastructurii.

    Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, în contextul economic dificil actual, România
    va aplica un tratament corect și echitabil tuturor companiilor implicate în proiecte de
    infrastructură, indiferent de țara de proveniență.

    De asemenea, a precizat că Guvernul României va acționa pentru accelerarea
    și eficientizarea procesului de emitere a vizelor, atât pentru angajații companiilor
    turcești care desfășoară activități în România, cât și pentru turism, cu obiectivul de a
    crește semnificativ numărul turiștilor turci care vizitează România.

    Un alt punct important al discuțiilor a vizat dezvoltarea cooperării trilaterale
    România – Bulgaria – Turcia în domeniul infrastructurii rutiere și feroviare, pentru
    îmbunătățirea conectivității regionale și susținerea dezvoltării economice a tuturor
    celor implicați.

    Prim-ministrul a subliniat poziționarea strategică a României și
    disponibilitatea țării noastre de a fi un partener de încredere în eforturile de
    reconstrucție din Ucraina.

    Totodată, partea română a transmis că va acționa clar și corect pentru ca
    viitoarea reuniune a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt România –
    Turcia să aducă rezultate concrete și benefice pentru ambele țări.

    La întrevedere au mai participat, din partea română, ministrul Transporturilor
    și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca,
    iar din partea Republicii Turcia, ambasadorul la București, Özgür Kıvanç Altan, și
    directorul general pentru Uniunea Europeană și Relații Internaționale din cadrul
    Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

