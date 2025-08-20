Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir Uraloğlu

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe
ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir
Uraloğlu.
Întrevederea a prilejuit o discuție aplicată asupra oportunităților de cooperare în
domeniile transporturilor și infrastructurii.
Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, în contextul economic dificil actual, România
va aplica un tratament corect și echitabil tuturor companiilor implicate în proiecte de
infrastructură, indiferent de țara de proveniență.
De asemenea, a precizat că Guvernul României va acționa pentru accelerarea
și eficientizarea procesului de emitere a vizelor, atât pentru angajații companiilor
turcești care desfășoară activități în România, cât și pentru turism, cu obiectivul de a
crește semnificativ numărul turiștilor turci care vizitează România.
Un alt punct important al discuțiilor a vizat dezvoltarea cooperării trilaterale
România – Bulgaria – Turcia în domeniul infrastructurii rutiere și feroviare, pentru
îmbunătățirea conectivității regionale și susținerea dezvoltării economice a tuturor
celor implicați.
Prim-ministrul a subliniat poziționarea strategică a României și
disponibilitatea țării noastre de a fi un partener de încredere în eforturile de
reconstrucție din Ucraina.
Totodată, partea română a transmis că va acționa clar și corect pentru ca
viitoarea reuniune a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt România –
Turcia să aducă rezultate concrete și benefice pentru ambele țări.
La întrevedere au mai participat, din partea română, ministrul Transporturilor
și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca,
iar din partea Republicii Turcia, ambasadorul la București, Özgür Kıvanç Altan, și
directorul general pentru Uniunea Europeană și Relații Internaționale din cadrul
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.