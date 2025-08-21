Laboratorul de toxicologie din Satu Mare, dotat cu aparat ultraperformant pentru depistarea drogurilor

Laboratorul de toxicologie medico-legală din cadrul Serviciului de Medicină Legală al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare dispune, de la sfârșitul anului 2024, de un aparat ultraperformant care poate depista rapid și precis consumul de droguri și alte substanțe toxice.

Datorită acestei investiții, numărul solicitărilor către laborator a crescut semnificativ. De la începutul anului 2025 și până în prezent au fost analizate 233 de probe, dintre care 175 au ieșit pozitive pentru consumul de droguri. Substanțele identificate cel mai frecvent au fost cannabis, cocaină, catinone (așa-zisul drog cristal) și canabinoizi.

Majoritatea probelor, aproximativ 80%, sunt solicitate de Poliția Rutieră Satu Mare, pentru testarea șoferilor. Restul solicitărilor vin de la persoane fizice, în special părinți care doresc să verifice dacă există suspiciuni de consum în rândul copiilor. În plus, datorită performanțelor aparaturii, laboratorul primește solicitări și de la Poliția Rutieră Maramureș. Cele mai multe teste sunt solicitate în perioada de vară, în special începând cu luna august, precum și înainte de sărbători sau evenimente culturale, când se urmărește prevenirea incidentelor cauzate de consumul de substanțe interzise.

Aparatul poate detecta într-o singură analiză până la 250 de substanțe diferite. Deși procesul este complex, rezultatele sunt disponibile, de regulă, în doar 3 ore, mult mai rapid decât termenul maxim legal de 72 de ore. Rezultatele obținute pot fi utilizate ca probe în instanță.

Cu ajutorul acestui echipament performant, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare sprijină autoritățile în lupta împotriva consumului de droguri și contribuie la siguranța și sănătatea sătmărenilor.

