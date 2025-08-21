Festivalului Folcloric al Naţionalităţilor de la Bogdand a ajuns la ediția a XXXIV – a

Duminică 7 septembrie 2025, va avea loc cea de-a XXXIV – a ediţie a Festivalului Folcloric al Naţionalităţilor de la Bogdand, eveniment organizat de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare în colaborare Primăria şi Consiliul Local Bogdand.

Festivalul va avea un program complex care va cuprinde: depuneri de jerbe la casa memorială a lui Sipos Laszlo, de la ora 12:30 și o paradă a portului popular specific fiecărei naţionalităţi (română, maghiară, şvăbească, rromă, ucraineană), o expoziţie a meşterilor populari, şi un regal folcloric, în program evoluând: formațiile de dansuri populare maghiare, românești, șvăbești, rome din județ, invitați speciali fiind: Ansablul Folcloric „Rákóczi Kovács Gusztáv” și Ansamblul „Szabad a Tánc” din Nagyecsed (Ungaria). Acompaniază: taraful „Bakos” din Nyíregyháza.

Pe parcursul festivalului va avea loc un concurs gastronomic, iar de la ora 19:00 un bal în aer liber.