4,96% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Satu Mare la sfârșitul lunii iulie 2025.

La sfârșitul lunii iulie, rata șomajului înregistrată în evidențele Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a fost de 4,96 %, în scădere cu 0,1 pp față de luna
iunie a anului 2025.
Din totalul șomerilor înregistrați la finele lunii iulie 2025, respectiv de 6.364 persoane
înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 694 au fost șomeri indemnizați și 5.670
neindemnizați.
Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii iulie 2025 se prezintă astfel : 1.283
șomeri provin din mediul urban și 4.387 șomeri provin din mediul rural.
Cei mai mulți șomeri aveau între 40-49 de ani (1.664), urmați de cei din grupa de vîrstă
între 30-39 de ani (1.369), la polul opus aflându-se persoanele între 25-29 de ani (463).
Structura șomajului pe grupe de vârste la finele lunii iulie 2025 se prezintă sugestiv astfel:
Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 6.364
25 ani 852
între 25-29 463
între 30-39 1.369
între 40-49 1.664
între 50-55 1.013
peste 55 ani 1.003
Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel
de instruire primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele
AJOFM Satu Mare 56,62 %. Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 30,37 % din
totalul șomerilor înregistrați iar 5,56 % au absolvit învățământul profesional. Șomerii cu
nivel de instruire liceal reprezintă 5,64 % din total șomeri înregistrați, cei cu studii
superioare 1,40 %, iar cei cu învățământ postliceal 0,41 %.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă
astfel: 1.952 persoane foarte greu ocupabile, 3.238 greu ocupabile, 1.144 mediu
ocupabile , iar 30 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de
ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în
evidenţele noastre.