4,96% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Satu Mare la sfârșitul lunii iulie 2025.

La sfârșitul lunii iulie, rata șomajului înregistrată în evidențele Agenției Județene pentru

Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a fost de 4,96 %, în scădere cu 0,1 pp față de luna

iunie a anului 2025.

Din totalul șomerilor înregistrați la finele lunii iulie 2025, respectiv de 6.364 persoane

înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 694 au fost șomeri indemnizați și 5.670

neindemnizați.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii iulie 2025 se prezintă astfel : 1.283

șomeri provin din mediul urban și 4.387 șomeri provin din mediul rural.

Cei mai mulți șomeri aveau între 40-49 de ani (1.664), urmați de cei din grupa de vîrstă

între 30-39 de ani (1.369), la polul opus aflându-se persoanele între 25-29 de ani (463).

Structura șomajului pe grupe de vârste la finele lunii iulie 2025 se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii

Total 6.364

25 ani 852

între 25-29 463

între 30-39 1.369

între 40-49 1.664

între 50-55 1.013

peste 55 ani 1.003

Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel

de instruire primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele

AJOFM Satu Mare 56,62 %. Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 30,37 % din

totalul șomerilor înregistrați iar 5,56 % au absolvit învățământul profesional. Șomerii cu

nivel de instruire liceal reprezintă 5,64 % din total șomeri înregistrați, cei cu studii

superioare 1,40 %, iar cei cu învățământ postliceal 0,41 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă

astfel: 1.952 persoane foarte greu ocupabile, 3.238 greu ocupabile, 1.144 mediu

ocupabile , iar 30 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de

ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în

evidenţele noastre.