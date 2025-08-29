More

    4,96% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Satu Mare la sfârșitul lunii iulie 2025.

    La sfârșitul lunii iulie, rata șomajului înregistrată în evidențele Agenției Județene pentru
    Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a fost de 4,96 %, în scădere cu 0,1 pp față de luna
    iunie a anului 2025.
    Din totalul șomerilor înregistrați la finele lunii iulie 2025, respectiv de 6.364 persoane
    înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 694 au fost șomeri indemnizați și 5.670
    neindemnizați.
    Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii iulie 2025 se prezintă astfel : 1.283
    șomeri provin din mediul urban și 4.387 șomeri provin din mediul rural.
    Cei mai mulți șomeri aveau între 40-49 de ani (1.664), urmați de cei din grupa de vîrstă
    între 30-39 de ani (1.369), la polul opus aflându-se persoanele între 25-29 de ani (463).

    Structura șomajului pe grupe de vârste la finele lunii iulie 2025 se prezintă sugestiv astfel:

    Grupa de vârstă                           Stoc la finele lunii
    Total                                                   6.364
    25 ani                                                 852
    între 25-29                                           463
    între 30-39                                           1.369
    între 40-49                                           1.664
    între 50-55                                           1.013
    peste 55 ani                                          1.003

    Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel
    de instruire primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele
    AJOFM Satu Mare 56,62 %. Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 30,37 % din
    totalul șomerilor înregistrați iar 5,56 % au absolvit învățământul profesional. Șomerii cu
    nivel de instruire liceal reprezintă 5,64 % din total șomeri înregistrați, cei cu studii
    superioare 1,40 %, iar cei cu învățământ postliceal 0,41 %.

    Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă
    astfel: 1.952 persoane foarte greu ocupabile, 3.238 greu ocupabile, 1.144 mediu
    ocupabile , iar 30 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de
    ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în
    evidenţele noastre.

