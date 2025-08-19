A debutat cea de-a 24-a ediție a Zilelor Culturale Partium

Luni seara, 18 august, s-a dat startul oficial al celei de-a 24-a ediții a Zilelor Culturale Partium. Evenimentul a fost inaugurat cu o gală festivă în sala mare a Teatrului de Nord Satu Mare, unde, după discursurile de întâmpinare, publicul a putut viziona comedia semnată de Szente Vajk , intitulată „Nunta de aur – sau, o nouă petrecere a burlacilor”. Seria de evenimente organizată de Fundația Identitas și UDMR așteaptă vizitatori până pe 24 august.



Magyar Lóránd, președintele Fundației Identitas, a subliniat în discursul său festiv faptul că Zilele Culturale Partium este mai mult decât o serie de evenimente culturale, este un starea de spirit care unește oamenii, unde putem trăi sentimentul apartenenței la o comunitate.



„Când, la sfârșitul verii, încep Zilele Culturale Partium, Satu Mare se umple de viață. Se umple, an de an, de veselie, muzică și întâlniri amicale. Se umple cu poveștile pe care le scriem noi înșine și pe care copiii noștri le vor transmite mai departe. Acest eveniment a luat naștere acum mai bine de două decenii. Pe atunci, puțini credeau că va deveni cel mai mare eveniment comunitar din regiune. Dar a supraviețuit timpului și a devenit o tradiție, deoarece, încă de la început, a beneficiat de o forță specială: credința că are sens să ne adunăm, să ne bucurăm de cultură, muzică, cărți, teatru și experiențe comune.” – a spus Magyar Lóránd.



Szalay-Bobrovniczky Vince, deputat responsabil pentru relațiile civile și sociale i-a salutat, la rândul lui, pe cei prezenți. A subliniat că guvernul maghiar acordă o atenție specială sprijinirii evenimentelor culturale și comunitare organizate peste graniță. Deputatul a numit exemplară cooperare cu comunitatea sătmăreană. În încheiere, le-a urat tuturor vizionare plăcută, relaxare și o săptămână bogată în experiențe.



Cea de-a 24-a ediție a Zilelor Culturale Partium vă așteaptă cu un program variat și experiențe de neuitat pe parcursul întregii săptămâni. Programul complet al evenimentului este disponibil pe site-ul https://partiuminapok.ro/

Organizatorii celei de-a 24-a ediții a Zilelor Culturale Partium sunt sprijiniți de numeroși susținători, cărora le mulțumim pentru contribuție:

Denumire scenă, sponsori principali: Catena, Dendiarom, Tarr Beton, Mamut Invest

Sponsori principali: Arni Sol Trans, Corina Express, Trans Pink

Sponsorul spectacolelor de teatru: Mobman

Partener pentru sănătate: Clinica Korall

Sponsori de aur: Ardelean Company Nord West, Autonet, Aquastar, La Segheria, MSYS, Tarr&Tarr, The Dome

Sponsori de argint: Business Transaction, Dobra Wine, Electrocenter, Hutton, InterBro Farm, Nicovid, No Pardon Pub, Oxygen, Santec, Triterra, Varga Quattro, Zoli Husi

Sponsori de bronz: Best Build Technology, Beta Security, Famous Summer Club, Genezis Trade Romania, IW Epito, KNEHO ROM, Kirila, Mindig Friss, Ratioterm, Sentierri, Steiger, Super Alimente, SVD Bau, Team Consult

Sponsori: Alconor, Ambo Consulting, Arhidor, Apollonia, Bodnár, CBS Marmura, Erdholz, Garden Design, Glissiero, Cotec Rom, Mátészalkai Sütőipari KFT, Technosam



Organizatori

UDMR și Fundația Identitas

Instituții și ONG-uri co-organizatoare

Clubul Pensionarilor Prietenia, Asociația Borókagyökér, Academia de Fotbal Partium, Filarmonica de Stat Dinu Lipatti, Asociația Pro Satu Mare, Doxity, Asociația Societatea Carpatină Ardeleană, Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa Harag György, Asociația Inițiativa Tineretului Maghiar, Mathias Corvinus Collegium Satu Mare, Organizația de Femei UDMR, Serviciul de Ajutor Maltez Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare, Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană, Cercul Szent István, Asociația Culturală „Szamos”, Asociația Freelife



Organizații și instituții co-finanțatoare

Consiliul Municipiului Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, Fondul Cultural Național, Fondul pentru Cooperare Națională Ungaria, Fundația Communitas, Fundația Bethlen Gábor, Ministerul Agriculturii, Cabinetul prim-ministrului – Secretariatul de Stat pentru Politici Naționale, Fundația MOL-Új Európa, Ministerul Culturii, Szerencsejáték ZRT., Centrul de servicii civile din străinătate, Asociația Hierotheosz, D.R.I., Fundația Eurotrans.



Parteneri Media

Szatmar.ro, City Rádió, Szatmári Friss, Maszol, Szamos.ro, Revista Szamos, PresaSM, PortalSM, Satu Mare News, Gazeta de Nord-Vest, Informația Zilei, TV1 Satu Mare, Radio Cluj, Bihari Napló, Nagybanya.ro