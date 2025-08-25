A fost prins de polițiștii sătmăreni cu o alcoolemie de 1,03 mg/l și fără drept de a conduce pe drumuri publice. A fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile

La data de 23 august a.c., în jurul orei 23.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier, pe strada Botizului din municipiul Satu Mare, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 34 ani, din județul Maramureș.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice anulat.

De asemenea, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind transportat la o unitate spitalicească în vederea recoltării de mostre biologice.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind dispusă față de acesta măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.