Accident grav la Satu Mare. Un bărbat a ajuns la spital

La data de 6 august a.c., la ora 08.30, polițiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Ady Endre, din municipiul Satu Mare.

Din primele cercetări la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 31 de ani, din județul Maramureș, în timp ce conducea un autoturism și ar fi efectuat o manevră de ieșire din curtea unui imobil, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui biciclist de 63 de ani, din municipiul Satu Mare, care se deplasa pe pista destinată circulației bicicletelor.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a biciclistului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.