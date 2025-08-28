Accident rutier grav la trecerea la nivel cu calea ferată – două persoane încarcerate

Astăzi, în jurul orei 14:42, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier grav, în municipiul Satu Mare, înainte de intrarea în cartierul Sătmărel.

Un autoturism a fost lovit de un tren de călători, rezultând două victime încarcerate și inconștiente.

La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj de stingere cu apă și spumă, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, cu un total de 11 cadre militare ale Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

De asemenea, în sprijin a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Victimele accidentului sunt o femeie în vârstă de aproximativ 77 de ani și un bărbat cu vârsta in jur de 82 de ani. Ambele persoane se aflau în stop cardio-respirator (SCR) la momentul extragerii din autoturism și au fost preluate de echipajele medicale care au inițiat imediat manevrele de resuscitare.

Trenul implicat în accident este un Interregio pe ruta Satu Mare – Oradea, având la bord 27 de pasageri. Din fericire, niciuna dintre persoanele aflate în tren nu a necesitat îngrijiri medicale.

Operațiunea de intervenție este coordonată de comandantul Detașamentului Satu Mare, prezent la fața locului, iar autoritățile competente vor continua cercetările pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.