Accidentul rutier grav la trecerea la nivel cu calea ferată din cartierul Sătmărel, cercetat de polițiști

La data de 28 august a.c., ora 14.31, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la trecerea la nivel cu calea ferată din cartierul Sătmarel, în municipiului Satu Mare.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constat faptul că un conducător auto, de 83 de ani, din localitatea Ardud, nu s-ar fi asigurat corespunzător la trecere la nivel cu calea ferată, autoturismul fiind acroșat de un tren de călători.

În urma impactului, din nefericire, a rezultat decesul conducătorului auto. De asemenea a rezultat vătămarea corporală gravă a unei femei de 77 de ani, din localitatea Ardud, pasageră în autoturism, aceasta fiind transportată la o unitate spitalicească.

Din nefericire, în cursul nopții femeia a decedat la spital. Testarea cu aparatul etilotest a conducătorului de locomotivă a indicat un rezultat negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul.