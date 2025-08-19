ALERTĂ SANITARĂ. Hepatita A și infecțiile digestive, în creștere la Satu Mare

Zeci de îmbolnăviri, focare confirmate și probe de apă și alimente neconforme – concluziile raportului DSP pe luna iulie

Luna iulie a venit cu vești îngrijorătoare pentru sănătatea publică din județ: cazurile de hepatită A s-au înmulțit, iar mai multe infecții digestive au fost confirmate de specialiști. Analizele de laborator au descoperit neconformități atât în apa de consum și de îmbăiere, cât și în produse de panificație. Direcția de Sănătate Publică atrage atenția că vaccinarea și respectarea igienei rămân armele principale împotriva răspândirii bolilor.

Hepatita A – peste 40 de cazuri și focare active în patru localități

Cea mai alarmantă creștere o reprezintă hepatita virală A: 42 de cazuri înregistrate și patru focare confirmate – trei comunitare, în satele Becheni (comuna Săuca), Pomi și Odoreu, și unul familial în satul Nadișu Hododului (comuna Hodod).

Specialiștii au efectuat anchete epidemiologice pentru fiecare caz, pentru a depista sursa infecțiilor și pentru a limita răspândirea bolii.

Infecțiile digestive, o altă problemă majoră

După hepatita A, cele mai multe cazuri au fost de campylobacterioze (26) și infecții cu rotavirus (15), urmate de 4 cazuri de salmoneloză și un caz de infecție cu E-coli (STEC). Au fost raportate și două cazuri confirmate de rujeolă, alături de alte îmbolnăviri izolate (varicelă, pertussis, leptospiroză).

Laboratorul a descoperit apă și alimente cu depășiri microbiologice

Din cele 395 de probe analizate în laborator, mai multe au arătat rezultate alarmante:

8 probe de apă potabilă de îmbăiere din zone naturale au depășit parametrii microbiologici,

8 probe de apă analizată la cerere și 4 probe din monitorizarea de audit au fost neconforme,

6 probe de pâine și produse de panificație au prezentat depășiri peste limitele admise.

În schimb, testele pe aeromicrofloră și pe eficiența sterilizării au ieșit în parametri.

Vaccinarea – măsură esențială pentru prevenție

Pe fondul acestor situații epidemiologice, campaniile de vaccinare au continuat. În iulie au fost administrate 2.287 de doze, dintre care cele mai multe au vizat protecția împotriva rujeolei (525), difteriei, tetanosului și poliomielitei. În zonele cu focare de hepatită A au fost utilizate doze de vaccin specific, pentru a limita riscurile de extindere.

Un semnal de alarmă pentru comunitate

Raportul arată clar că județul se confruntă cu o creștere a îmbolnăvirilor transmisibile, dar și cu probleme privind calitatea apei și a unor produse alimentare. Autoritățile sanitare recomandă populației să respecte regulile de igienă, să consume doar apă sigură și să participe la programele de vaccinare.