Amenzi de peste 41.000 de lei aplicate de DSVSA Satu Mare în urma controalelor privind siguranța alimentară

În perioada 1 – 8 august 2025, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au desfășurat 89 de acțiuni de control în unități din întreg județul, vizând respectarea legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Verificările au avut loc în abatoare, unități de procesare carne și lapte, unități de catering, depozite alimentare, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, unități de alimentație publică, baruri, brutării, laboratoare de cofetărie, tabere școlare, magazine alimentare și de legume-fructe.

Controalele au fost realizate de inspectori de specialitate din domeniile siguranței alimentare pentru produse de origine animală și non-animală, cu respectarea strictă a legislației naționale și a normelor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Inspectorii au verificat implementarea corectă a programului HACCP, derularea Programului de Autocontrol și conformitatea proceselor de producție, depozitare și comercializare a produselor alimentare.

Rezultatele verificărilor nu au fost deloc încurajatoare: cinci unități au fost sancționate cu amenzi contravenționale în valoare totală de 41.200 de lei, după cum urmează:

10.000 lei pentru un restaurant din municipiul Satu Mare ;

1.200 lei pentru un bar din localitatea Domănești , sancționat pentru ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare destinate depozitării, procesării și comercializării;

10.000 lei pentru un magazin alimentar din Aciua ;

10.000 lei pentru un magazin alimentar din Borlești ;

10.000 lei pentru un magazin alimentar din Poiana Codrului, toate acestea pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare privind întreținerea spațiilor, condițiile de depozitare și comercializarea produselor alimentare.

DSVSA Satu Mare avertizează că astfel de controale vor continua, iar sancțiunile vor fi aplicate fără ezitare acolo unde se constată abateri care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor.