Amenzi grele aplicatre de DSVSA unor fermieri sătmăreni. Legea, încălcată flagrant

În perioada 8 – 14 august 2025, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au desfășurat o amplă serie de controale în domeniul Controlului Oficial Sănătate Animală.

Echipele de medici veterinari oficiali din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au verificat, în total, 75 de obiective – exploatații profesionale și non-profesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare și farmacii din întreg județul.

Rezultatele verificărilor au scos la iveală nereguli în mai multe unități, în special în exploatațiile non-profesionale, unde au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, trei au fost amenzi în valoare totală de 5.600 de lei, după cum urmează:

3.200 lei pentru o exploatație non-profesională din localitatea Rătești ;

1.200 lei pentru o exploatație non-profesională din Mihăieni ;

1.200 lei pentru o exploatație non-profesională din Giorocuta.

Pe lângă amenzile financiare, inspectorii DSVSA au emis și două avertismente pentru exploatații non-profesionale din Rătești și Racova. În toate cazurile, sancțiunile au fost aplicate pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare.

DSVSA Satu Mare reamintește crescătorilor și comercianților de animale că respectarea normelor sanitar-veterinare este esențială atât pentru prevenirea răspândirii bolilor, cât și pentru siguranța consumatorilor.