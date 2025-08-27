Amfiteatrul de Matematică de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare, renovat prin mobilizarea foștilor absolvenți

Un proiect de suflet a prins viață între zidurile uneia dintre cele mai emblematice instituții de învățământ din nord-vestul țării – Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare. Amfiteatrul de Matematică, sală de referință pentru generații întregi de elevi pasionați de matematică, a fost complet renovat și modernizat, transformându-se într-un spațiu multifuncțional, adaptat cerințelor actuale ale educației.

Inițiativa: un gest de recunoștință transformat în proiect concret

Totul a început cu o scrisoare deschisă adresată „Eminescienilor” din toate colțurile lumii – un apel sincer și emoționant lansat pe o rețea de socializare de către un grup de absolvenți din promoția 1975, coordonați de domnul informatician Oprea Cornel și inginerul Tolmacs Jozsef, alături de cadre didactice dedicate, membri ai Societății de Științe Matematice din România, filiala Satu Mare, prof. dr. Braica Petru și prof. Jurge Horea. Scopul a fost modernizarea amfiteatrului de matematică și transformarea acestuia într-un spațiu funcțional, deschis nu doar lecțiilor de matematică, ci și conferințelor, olimpiadelor, reuniunilor științifice și activităților organizate de Societatea de Științe Matematice din România – Filiala Satu Mare.

De la vis la realitate: o mobilizare exemplară

Răspunsul nu a întârziat să apară. Zeci de foști elevi, din promoții care acoperă peste jumătate de secol de excelență educațională, s-au alăturat inițiativei. Printre ei, ingineri, arhitecți, antreprenori, medici, avocați, notari publici, economiști, designeri, profesori, părinți – toți uniți de recunoștința față de profesorii de matematică care le-au influențat destinul.

Se știe că mulți dintre absolvenții Colegiului „Mihai Eminescu” au devenit, de-a lungul timpului, figuri emblematice în domeniul matematicii și al științelor exacte, profesori universitari, cercetători și specialiști recunoscuți la nivel național și internațional, dintre care amintim: prof. univ. dr. Boț Radu, decanul Facultății de Matematică a Universității din Viena, prof. univ. dr. Petrușel Adrian – rectorul interimar al Universității „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, prof. univ. dr. Litan Cristian, prorector al Universității „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, conf. univ. dr. Bologa Răzvan – profesor la Academia de Studii Economice Bucureşti -Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.

Această comunitate de elită și-a dovedit din nou forța prin implicare, susținere financiară și solidaritate.

Etapele transformării: ce s-a realizat până acum

Lucrările de renovare au fost demarate la finalul lunii iunie, imediat după începerea vacanței de vară, într-un interval de timp scurt dar extrem de eficient gestionat. Datorită implicării și sprijinului financiar oferit de foști absolvenți și sponsori, până în prezent s-au realizat:

1. Reorganizarea gradenelor și consolidarea structurii acestora.

2. Refacerea completă a instalației electrice.

3. Zugrăvirea pereților laterali și a tavanului, după o atentă pregătire a suprafețelor.

4. Reabilitarea ușii de la intrare, inclusiv îndepărtarea straturilor vechi de vopsea, chituire și pregătire pentru vopsire.

5. Montarea unui nou parchet pe o suprafață de 80 m², împreună cu colțare și finisaje.

6. Realizarea infrastructurii pentru sistemul audio necesar în cadrul conferințelor și simpozioanelor.

7. Modernizarea instalației de încălzire, cu reorganizarea și redimensionarea radiatoarelor.

8. Montarea prizelor pentru conexiune la internet, inclusiv prize speciale în pardoseală, la catedră.

9. Achiziționarea băncilor noi, de tip amfiteatru, în valoare de peste 48.500 lei.

10. Achiziționarea unor elemente de mobilier școlar, jaluzele pentru ferestre și aparatură smart necesară procesului didactic actual.

Toate aceste lucrări reflectă o muncă intensă, planificată cu grijă și susținută prin implicarea activă alături de echipele de specialiști de la EurAs SRL și Samgec SRL, a prof. Jurge Horea Adrian și personalului auxiliar al colegiului. Eforturile continuă, iar finalizarea completă a proiectului depinde în continuare de sprijinul celor care doresc să contribuie, fie prin donații, sponsorizări sau promovarea inițiativei. Lucrările au fost posibile și datorită sprijinului necondiționat oferit de: dl. Tibil Ioan, dl. Pop Romeo, subprefecți la Instituția Prefectului Județul Satu Mare, dl. Kereskényi Gábor – primar al municipiului Satu Mare, dl. Filip Cătălin – vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, dl. Băbțan Raul – viceprimar al municipiului Satu Mare, dl. Ghiarfaș Adelin – director executiv Direcția de Patrimoniu din Primăria Satu Mare, dl. Danciu Zamfir – director executiv al Direcției de Cultură a județului Satu Mare.

Dintre principalii susținători prin aportul lor financiar amintim: Boț Radu Ioan, EurAs SRL, Litan Cristian, Bologa Răzvan, dr. Cavași Eduard, Clinica Cavașimedica Cluj, Samgec SRL, Square Marketing Ama – Vădan Ghiță și Alin, Rentea Dan, Vonbank Anna, Oprea Cornel, Lețiu Mircea, Lețiu Mirel, Ploscar Florin și Adina, Tolmacs Jozsef, Jurge Horea, Pop Ovidiu, Lazăr Tania, Moscu Adriana, Napalkov Eugen, dr. Matiz Vasile, Duma Alexandru, Miklosi Ioan și Maria, Racolța Anca Codruța, Deutsch Iulia, Harsanyi Viorica, Bratosin Carmen, dr. Munceanu Mircea și clinica La Manitoiu Med, Szilagyi Otto, Chețan Cornel, Chira Gheorghe, Bota Dan, Iancu SRL, Ressler Petra, Versol Investment, Szasz Katalin, Anastasescu Andrea, Andreica Adriana, Ardelean Valentina, Boca Liviu, Domuț Sebastian, Mekker Johann, Mureșan Sorin, Oprea Ruxandra, Perșa Raul, Pop Dan Mircea, Racolța Anca, Schirach Edwin, Solomon Tudor, Stan Augustin, Taloș Cornel, Tincu Alexandru, Ionel Vasile, Ciceu Sintia, Dancu Paul, Nemeti-Licinius Sebastian, Urda Daniela, Trenea Tiberiu, Vălean Ligia și alți donatori anonimi.

Un spațiu nou, cu rădăcini adânci

Amfiteatrul nu a fost doar renovat, ci și reimaginat. Noul concept propus presupune nu doar un ambient modern, confortabil și funcțional, ci și o dimensiune memorială și artistică. Pereții vor găzdui o expoziție permanentă dedicată profesorilor de matematică care și-au lăsat amprenta asupra generațiilor de elevi – prin tablouri, colaje, caricaturi și grafică digitală realizată de actualii elevi ai colegiului.

Dintre profesorii evocați în proiect se numără nume de referință precum Ioan Beltechi, Ioan Donos, Ioan Boț, Ioan Pop, Gheorghe Cozma, Andrei Porolisseanu, Petre Mecea, Vasile Lungu, Marius Teodorescu, Gavril Cavași, Dan Maiorescu, Gheorghe Miclăuș, Ovidiu Pop, Alexandru Blaga, Daly Marciuc, Mircea Fărcaș, dascăli care au modelat, prin pasiune și exigență, minți strălucite.

Un proiect despre trecut, prezent și viitor

Modernizarea amfiteatrului este doar prima etapă a unui demers mai amplu, care își propune să unească trecutul cu viitorul. Este o lecție de solidaritate intergenerațională, un model de implicare civică și o dovadă că educația de calitate lasă urme adânci.

Noul amfiteatru se dorește a fi o punte de legătură între foștii și actualii elevi, între mentori și discipoli, între școală și comunitate.

Mulțumiri și aleasă recunoștință tuturor celor care prin efortul lor s-au alăturat acestui proiect.