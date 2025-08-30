Analize de laborator avansate la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare informează pacienții că a deschis accesul la o serie de analize medicale de înaltă performanță, cum sunt cele de biologie moleculară și genetică, care până acum nu puteau fi realizate la noi în județ. Până recent, aceste investigații erau disponibile doar în centre universitare mari sau în unele laboratoare private.

Acum, datorită aparaturii de ultimă generație cu care a fost dotat laboratorul spitalului, pacienții sătmăreni au acces local la aceste servicii, la tarife competitive, cu rezultate eliberate în maximum 48 de ore, fără a mai fi necesar să se deplaseze în alte județe pentru analize complexe.

Lista testelor disponibile este una variată și acoperă atât boli infecțioase, cât și afecțiuni genetice sau imunologice. Printre acestea se numără: teste de biologie moleculară pentru identificarea tulpinilor de HPV, teste pentru infecții respiratorii bacteriene și virale, analize pentru boli cu transmitere sexuală, investigații pentru trombofilie, teste de determinare a toleranței la lactoză, testări imunologice pentru afecțiuni reumatismale și autoimune, paneluri pentru alergii pentru adulți și copii, profil TORCH (pentru infecții ce pot afecta sarcina și nou-născuții), Calprotectina-test cantitativ (marker pentru afecțiuni digestive), determinari Atc Leptospira si Borellia (boala Lyme).

În curând, laboratorul va introduce și teste pentru identificarea mutațiilor genetice cu rol în oncologie, extrem de utile în diagnosticarea și monitorizarea cancerului.

Pacienții pot beneficia de aceste investigații pe baza unei programări prealabile, care se poate face la numerele de telefon: 0711.025.964 sau 0261.748.674, sau direct unul dintre cele două puncte de colectare – strada Ravensburg nr. 1-3 (parter spital) sau str. Gheorghe Lazăr (policlinică).