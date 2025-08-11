ANCHETĂ. Percheziții la Satu Mare într-un dosar privind falsificarea polițelor RCA

Un bărbat din Satu Mare este suspectat că a emis asigurări auto false prezentate ca autentice în trafic



Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Sibiu, cu sprijinul colegilor din IPJ Alba, au efectuat patru percheziții domiciliare în județele Satu Mare și Cluj, într-un dosar penal ce vizează falsificarea polițelor de asigurare auto. Acțiunea a vizat, printre altele, domiciliul unui bărbat de 54 de ani din Satu Mare, reprezentant al unei societăți comerciale.

Cum funcționa mecanismul

Potrivit anchetatorilor, între ianuarie și august 2025, cei doi suspecți – bărbatul din Satu Mare și un altul, de 36 de ani, din Cluj – ar fi falsificat polițe de asigurare pentru autovehiculele firmelor pe care le reprezentau. Documentele erau prezentate ca autentice în timpul controalelor rutiere, inducând în eroare autoritățile.

Fenomen în creștere în România

În ultimii ani, în traficul din România au fost depistate tot mai multe polițe RCA false, ceea ce a generat îngrijorări atât în rândul polițiștilor, cât și al companiilor de asigurări. Pe lângă prejudiciile financiare, aceste practici pun în pericol siguranța rutieră și afectează protecția oferită victimelor accidentelor.

Documente ridicate din Satu Mare și Cluj

Perchezițiile au avut loc la sediile a două firme și la domiciliile suspecților. Mai multe documente au fost ridicate și urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor desfășurate de polițiștii sibieni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște.

„În momentul de față, cercetările sunt în desfășurare, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale”, a declarat Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.