AȚI VĂZUT-O? LAKATOS MARIA dispărută în Cămârzana

La data de 28 august a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, LAKATOS MARIA, în vârstă de 69 de ani, din localitatea Bercu, a plecat de la domiciliul surorii sale, din localitatea Cămârzana și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: 1,60 m înălțime, aproximativ 50 kg, ochii negri, părul brunet și lung.

La momentul plecării era îmbrăcată cu bluză și pantaloni de trening negri și încălțăminte sport negri.

Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate