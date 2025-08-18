Aviotratament și dezinsecție la sol în Municipiul Satu Mare

Luna aceasta primăria Municipiului Satu Mare are programate o serie de acțiuni de dezinsecție la sol în parcările și în zonele verzi din municipiu și o acțiune de dezinsecție din avion.

Marți, 19 august, la ora 06.00, este programat un aviotratament și în aceeași zi, după ora 22.00, se va efectua dezinsecția la sol în parcări și pe zonele verzi.

“Rugăm posesorii familiilor de albine să acorde atenție informărilor publice și anunțurilor privind aceste operațiuni și să ia toate măsurile necesare pentru a evita orice tip de incident.

Tratamentele se vor desfășura cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, iar în caz de vreme nefavorabilă acțiunile se amână pe o dată ce va fi comunicată din timp. “ a fost mesajul Municipalității.