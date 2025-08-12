BAC DE TOAMNĂ. Zeci de absenți la proba scrisă E.c) în județul Satu Mare

Doar 233 din cei 272 de candidați înscriși s-au prezentat la examenul de marți

Aproape 15% dintre candidații înscriși în județul Satu Mare au lipsit marți, 12 august 2025, de la proba scrisă E.c) a examenului național de bacalaureat, sesiunea august. Din cei 272 de elevi înscriși, doar 233 au fost prezenți, un semnal de alarmă privind interesul sau posibilitățile reale ale elevilor de a susține Bacalaureatul în această etapă.

Aproape 40 de candidaţi au lipsit

Deși sesiunea de toamnă a Bacalaureatului oferă o șansă importantă de recuperare, 39 de candidați nu s-au prezentat la examen. Lipsa acestora ridică întrebări legate de:

renunțarea definitivă la susținerea examenului,

probleme de sănătate ,

migrarea pentru muncă în străinătate , o realitate frecventă în județ,

sau lipsa încrederii în promovare.

Această situație este cu atât mai îngrijorătoare cu cât proba susținută marți este una dintre cele fundamentale pentru evaluarea cunoștințelor dobândite în liceu, fiind specifică profilului și specializării absolvite.

Examenul continuă: două probe în zilele următoare

Sesiunea august a Bacalaureatului 2025 continuă conform calendarului oficial:

Miercuri, 13 august – proba la alegere a profilului și specializării,

Joi, 14 august – proba la Limba și literatura maternă (pentru candidații eligibili).

Subiectele și baremele de corectare pentru proba E.c) vor fi publicate marți, la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Rezultatele vin pe 18 august, contestațiile pot fi depuse fără vizualizare prealabilă

Rezultatele inițiale vor fi afișate luni, 18 august, până la ora 12:00, în cele două centre de examen din județ și pe platforma bacalaureat.edu.ro.

Candidații vor putea:

solicita vizualizarea lucrărilor în perioada 19–20 august (cu prezența obligatorie a unui părinte pentru minori),

depune contestații, indiferent dacă au vizualizat sau nu lucrările.

Toate rezultatele sunt anonimizate, afișate pe baza codurilor unice distribuite la prima probă scrisă.

Rezultatele finale – 26 august

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august 2025. Acestea vor rămâne disponibile online timp de doi ani, atât pe platforma oficială a examenului, cât și pe site-urile inspectoratelor școlare.

Absența, un obstacol major în fața reușitei

Prezența slabă la proba de marți arată că nu toți candidații privesc sesiunea de toamnă a Bacalaureatului ca pe o reală oportunitate. Într-un județ în care fenomenul abandonului școlar și migrației temporare afectează constant statisticile educaționale, fiecare absență de la examen reflectă mai mult decât o simplă alegere de moment: este o problemă de sistem, dar și de perspectivă personală.