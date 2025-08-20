Bărbat, cercetat și arestat pentru furt calificat

La data de 18 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, au fost

sesizați despre faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept într-un imobil

situat în municipiul Satu Mare, de unde ar fi sustras un telefon mobil.

În urma activităților investigative efectuate, polițiștii au constatat faptul că, în

noaptea de 17/18 august a.c., un bărbat de 30 de ani, din municipiul Satu Mare ar fi pătruns în imobil, de unde ar fi sustras un telefon mobil, rezultând un prejudiciu

aproximativ de 500 de lei.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii

infracțiunii de furt calificat, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare

Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

La data de 19 august a.c., acesta a fost prezentat Judecătorului de Drepturi și Libertăți

din cadrul Judecătoriei Satu Mare, fiind dispusă măsura arestării prevenitve pentru 30

de zile.