„Bucate de poveste din nunțile oșenești” – dialog despre gastronomia ca produs cultural-turistic

Muzeul în Aer Liber al Țării Oașului a găzduit recent cea de-a doua întâlnire din cadrul proiectului „Bucate de poveste din nunțile oșenești”, un eveniment dedicat stakeholderilor locali și explorării gastronomiei tradiționale ca produs cultural-turistic. Întâlnirea a adus laolaltă specialiști, reprezentanți ai comunității și iubitori de tradiții, într-o atmosferă ce a combinat gusturile autentice cu povești despre obiceiurile de nuntă din Oaș.

Degustări și povești din nunțile oșenești

Participanții au avut ocazia să descopere preparate specifice nunților oșenești, să ia parte la sesiuni de degustare și să afle istoria și semnificația acestor bucate transmise din generație în generație. Gastronomia a fost prezentată nu doar ca un element de savoare, ci și ca parte esențială a identității culturale locale.

Dialogul a scos în evidență rolul patrimoniului culinar în dezvoltarea turismului cultural și local. Rețetele, poveștile și meșteșugurile care însoțeau mesele festive pot deveni atracții autentice pentru vizitatori, punând în valoare Oașul ca destinație turistică.

Proiect cultural cu finanțare națională

Evenimentul a fost organizat de Primăria Negrești-Oaș, prin Muzeul Țării Oașului, și a fost finanțat de Institutul Național al Patrimoniului, în cadrul proiectului cultural „Satul din Clejie – Punere în valoare a Muzeului în aer liber al Țării Oașului”.