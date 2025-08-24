CJ Satu Mare sprijină UTCN din cadrul extensiei Satu Mare

Consiliul Județean Satu Mare sprijină Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca prin promovarea ofertei educaționale din cadrul extensiei Satu Mare.

,,Considerăm că extensia de la Satu Mare este esențială deoarece facilitează accesul la educație tehnică de calitate pentru studenții locali, eliminând deplasarea către Cluj-Napoca și menține, totodată, forța de muncă calificată în județul Satu Mare la finalizarea studiilor.” a declarat președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba.

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca are cursuri de lungă durată (4 ani) la extensia din Satu Mare, în specializările:

• ingineria sistemelor automate

• inginerie industrial

• inginerie şi management.

Procesul de admitere vizează atât ciclul licență, cât și cel de masterat.

Aceștia vă invită să vă înscrieți la admitere (sesiunea de toamnă) pentru una dintre specializările extensiei din Satu Mare până la data de 6 septembrie 2025 pe platforma dedicată: https://admitere.utcluj.ro.