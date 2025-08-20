Coliziune în lanț la Negrești-Oaș: o femeie a ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs marți, 19 august, în jurul orei 13.50, pe strada Victoriei din orașul Negrești-Oaș. Evenimentul a dus la rănirea unei femei de 56 de ani, care a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Impact în lanț

Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc după ce un bărbat de 71 de ani, din Negrești-Oaș, aflat la volanul unui autoturism, nu a păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune cu mașina din fața sa, condusă de o femeie de 56 de ani, tot din Negrești-Oaș.

În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat într-un alt vehicul, la volanul căruia se afla un bărbat de 34 de ani, din municipiul Satu Mare.

Victimă transportată la spital

În urma accidentului, conducătoarea auto de 56 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru investigații și tratament.

Toți conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului rutier.