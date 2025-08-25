Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Autoritatea de Supraveghere Financiară, parteneriat strategic pentru educație financiară, performanță și afirmarea valorilor olimpice

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) au încheiat un protocol de colaborare strategică, prin care cele două instituții își propun să dezvolte proiecte educaționale comune, axate pe consolidarea educației financiare în rândul sportivilor din Echipa Olimpică Team Romania, dar și pe promovarea valorilor olimpice în societate.

La evenimentul din Sala Amfiteatru a Casei Olimpice, au participat din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu – Președinte COSR și George Boroi – Secretar General. Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost reprezentată de Alexandru Petrescu – Președinte și de Gabriel Ioan Avrămescu – Prim-vicepreședinte.

Documentul prevede un cadru de colaborare pe o perioadă de patru ani, până în 2029, cu posibilitatea de prelungire. Acesta include organizarea de programe de formare, conferințe, seminare, campanii publice și alte evenimente dedicate sportivilor Team Romania, dar și publicului larg. Obiectivul comun este de a integra disciplina și performanța sportivă cu responsabilitatea și sustenabilitatea financiară, într-o manieră care să inspire întreaga societate.

Mihai Covaliu, Președinte COSR, a subliniat importanța colaborării:

„Educația și sportul sunt piloni fundamentali ai dezvoltării durabile. Prin acest protocol, deschidem noi oportunități pentru sportivi, dar și pentru publicul larg, de a înțelege mai bine cum disciplina sportivă și responsabilitatea financiară merg mână în mână.”

La rândul său, Alexandru Petrescu, Președinte ASF, a declarat:

„Acest protocol nu este doar un acord instituțional, ci o investiție în viitor. Performanța sportivă și educația financiară au în comun aceeași bază solidă: disciplina, perseverența și gândirea strategică. Prin acest parteneriat, ne propunem să construim o cultură financiară sănătoasă în jurul sportivilor olimpici, care să devină, la rândul lor, repere pentru societate.”

Prin intermediul acestui protocol, cele două instituții vor implementa programe educaționale inovatoare, destinate creșterii nivelului de incluziune financiară în România, utilizând sportivii olimpici ca vectori de imagine și ca exemple de disciplină, reziliență și responsabilitate. Evenimentele comune, workshopuri, campanii publice, conferințe și simpozioane vor contribui la promovarea valorilor olimpice și a principiilor unei vieți financiare sănătoase.