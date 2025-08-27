Competiție acerbă la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad: 2 candidați pe un loc la cele mai căutate programe!

*Platforma de înscrieri se redeschide pe 1 septembrie

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a încheiat prima sesiune de admiteri în anul universitar 2025-2026 cu o competiție strânsă pentru programele de studiu Drept, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Psihologie, Medicină Generală și Asistență Medicală Generală.

La unele dintre aceste programe, locurile au fost ocupate rapid, iar concurența a fost atât de ridicată, încât s-au înregistrat chiar și 2 candidați pe un loc – un semn clar al atractivității ofertei educaționale al acestei instituții de prestigiu.

Universitatea arădeană își exprimă mulțumirea față de încrederea acordată de un număr atât de mare de viitori studenți, UVVG continuând să atragă candidați determinați, pasionați și pregătiți pentru un parcurs profesional solid.

„UVVG e o comunitate academică solidă”

„În primul rând aș dori să mulțumesc numărului impresionant al viitorilor studenți care au ales Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad ca primă opțiune în prima sesiune de admiteri. Interesul acestora ne confirmă încă o dată nivelul de competență al universității noastre și ne obligă să păstrăm aceleași standarde de calitate. Suntem mândri de interesul vădit, în special al arădenilor, pentru programul Medicină Generală, împreună cu care reușim să formăm o comunitate medicală ce ne onorează. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este o instituție de învățământ superior cu o experiență de 35 de ani, ce pune accent pe asigurarea unui climat de calitate și performanță studenților noștri. Investim în infrastructură, în cercetare și în oameni, astfel ca la finalizarea studiilor, absolvenții UVVG să se bucure de un start solid în viața profesională, atât ca bagaj de cunoștințe teoretice, cât și practice. Suntem o universitate cu baze solide, cu o comunitate academică de excepție și cu un sistem de valori bine definit, clădită pentru a sprijini dezvoltarea comunității în care ne regăsim, în particular, și a societății, în general. Ne mândrim cu cei peste 100.000 de absolvenți ai programelor noastre de studiu care au devenit, de-a lungul anilor, ambasadori ai UVVG în toate structurile și în toate colțurile lumii unde profesează. Suntem mândri de ei și îi așteptăm pe viitorii studenți să se alăture marii familii a UVVG,” afirmă prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, Rector al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Extensii UVVG în 5 orașe – educație de calitate, aproape de tine

UVVG nu înseamnă doar Arad. Universitatea este prezentă prin extensii active și în Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Marghita și Sebiș, pentru a le oferi tinerilor din întreaga țară acces la o educație superioară fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea.

O ofertă academică diversificată, actualizată și competitivă

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad are însă și pentru a doua sesiune de înscrieri, deschisă din 1 septembrie a.c., o ofertă de programe de studiu care asigură cariere solide, de viitor. Programele pentru care se mai poate opta ca ultimă șansă de înscriere pentru anul universitar 2025-2026 sunt Medicină Generală (română, engleză, franceză), Stomatologie, Tehnică dentară, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Asistență medicală generală, Farmacie, Nutriție și dietetică, Biologie, Marketing, Administrarea afacerilor (română, engleză), Economia comerțului, turismului și serviciilor, Contabilitate și informatică de gestiune, Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană), Psihologie, Studii de securitate, Educație fizică și sportivă, Silvicultură.

De asemenea, universitatea oferă programe de masterat, dezvoltate special pentru a răspunde cerințelor pieței muncii și ale mediului profesional actual.

Platforma de înscrieri se redeschide 1 septembrie a.c.! Pentru orice detalii suplimentare puteți consulta site-ul oficial al instituției, www.uvvg.ro , respectiv