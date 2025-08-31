Comunitatea este în doliu: a încetat din viață artistul Ghiță Boțoș

Comunitatea locală trece prin momente de profundă durere după vestea trecerii la cele veșnice a lui Ghiță Boțoș, un om apreciat pentru generozitatea, prietenia și sprijinul pe care le-a oferit celor din jurul său.

Pentru cei care l-au cunoscut, Ghiță Boțoș a fost mai mult decât un prieten – a fost un adevărat frate, un om care a știut să creadă în ceilalți, să îi îndrume și să îi încurajeze. Personalitatea sa puternică, dar caldă, a lăsat urme adânci în sufletele celor care i-au fost alături.

,,Cu inima frântă, anunț plecarea prea devreme dintre noi a soțului meu iubit, Botos Gheorghe (Ghiță Botos), tată iubitor al celor trei copii ai noștri.

A luptat cu putere și demnitate, iar lipsa lui lasă o durere pe care nu o pot cuprinde în cuvinte.

Cei care doresc să îi fie alături pe ultimul drum sunt așteptați la cimitirul privat de pe strada Amațiului:

LUNI 1 septembrie 2025, ora 18:00 – priveghi

MARTI, 2 septembrie 2025, ora 13:00 – slujba de înmormântare

Vă rog, în loc de coroane, să aduceți o floare, ca semn de iubire și respect.

Mulțumesc tuturor celor care ne sprijină și se roagă pentru sufletul lui.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.” a declarat soția acestuia.

,,Tu și eu am copilărit împreună, am descoperit pasiunea pentru muzică tot împreună, ai crezut in mine si m-ai îndrumat ca un frate, când nimeni nu credea Tu ai crezut.

Îmi va fi greu să văd mașina ta parcată pe pod știind ca tu nu ești.

Te voi găsi ușor in miile de amintiri, de la mâna care ma ținea strâns când traversam strada , până la dojana de frate mai mare le voi găsi in sufletul meu .

Te las sa pleci la Neluțu și la unchiu Ghiță, totuși te rog să mai treci pe la noi , pe-un fir de vânt, pe- o rază de soare.

Adio fratele meu perfect.“ a declarat colega lui, cântăreața Aurica Flonta.