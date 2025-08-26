Conducător auto depistat în trafic prezentând o poliță RCA falsificată

La data de 26 august a.c., în jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în localitatea Pomi, au oprit pentru control un autoturism, condus de către un bărbat de 34 de ani, din județul Suceava.

În urma solicitării de verificare a documentelor personale și ale autoturismului, bărbatul le-ar fi prezentat polițiștilor o poliță de asigurare răspundere civilă auto (RCA) pentru care există suspiciunea că ar fi un document fals. Polițiștii au procedat la verificarea în bazele de date, constatând faptul că autoturismul condus de către bărbat nu figura ca fiind asigurat. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de fals.

Reamintim conducătorilor auto faptul că circulația pe drumurile publice fără o poliță RCA valabilă atrage consecințe atât contravenționale ( amendă de la 1.000 la 2.000 de lei, reținerea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare), cât și penale, în cazul utilizării unor documente false. Verificați valabilitatea poliței RCA pe platforma oficială AIDA (Administrare Istoric Date Asigurări) și asigurați-vă că achiziționați polițe doar prin intermediul societăților autorizate.