Conducători auto cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier

La data de 23 august a.c, în jurul orei 04.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad, au fost sesizați despre producera unui eveniment rutier cu pagube materiale, pe strada Pășunii din localitatea Eriu-Sâncrai.

Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un tânăr de 28 de ani, din localitatea Cig, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în șanț.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În urma impactului, nu au existat victime omenești.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

***

La data de 23 august a.c, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu în localitatea Decebal, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de o femeie de 19 ani, din municipiul Satu Mare.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că femeia are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.

***

La data de 24 august a.c, în jurul orei 20.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei, au fost sesizați despre producera unui eveniment rutier cu pagube materiale, în intersecția străzii Aurel Vlaicu cu strada Zamfirescu din municipiul Carei.

Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 68 de ani, din localitatea Tiream, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism parcat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma impactului , nu au existat victime omenești.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.