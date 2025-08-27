Consiliul Județean Satu Mare sprijină proiectul LINKBORD pentru siguranța zonei de frontieră România–Ucraina

Scopul proiectului LINKBORD este creșterea siguranței în zona de frontieră, reducând migrația ilegală și infracționalitatea. Proiectul va ajuta jandarmii să fie mai bine pregătiți și mai bine echipați, prin instruire comună și echipamente moderne de supraveghere și intervenție.

În final, cei care vor beneficia cel mai mult de efectele acestui proiect vor fi oamenii care locuiesc în zona de frontieră, care vor avea parte de mai multă siguranță, încredere și stabilitate.