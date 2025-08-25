Consulul General Florin Vasiloni la Reuniunea Anuală a Diplomației Române 2025

Evenimentul organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, reunește în format fizic, şefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate, precum și membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români. Pe durata lucrărilor, Președintele României Nicușor Dan, primul ministru Ilie Bolojan, conducerea Parlamentului României precum și liderii coaliției de guvernare vor avea discuții cu șefii de misiuni diplomatice și consulare. Reuniunea oferă ocazia unei viziuni și a unei determinări comune, esențiale într-o perioadă de incertitudini și riscuri globale.