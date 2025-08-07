DEER optimizează activitatea de citire a contoarelor și oferă opțiunea transmiterii indexului online

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), în calitate de operator de distribuție, are obligația de a măsura energia electrică pentru locurile de consum din zona sa de licență, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Citirea contoarelor pentru utilizatorii casnici și cei asimilați acestora se face trimestrial.

Utilizatorii au obligația de a permite accesul reprezentantului operatorului de distribuție în vederea citirii contorului. În cazul în care, din diferite motive, nu s-a permis accesul la contor sau utilizatorul nu a fost găsit la locul de consum, iar reprezentanții operatorului de distribuție nu au putut efectua citirea contorului, în cele două vizite ale citirii planificate, acesta va primi, la interval de câteva zile, o notificare transmisă de către furnizorul său de energie electrică, prin care i se comunică faptul că citirea planificată nu a reușit.

La următoarea dată planificată de către Operatorul de Distribuție, în vederea citirii contorului, este necesară prezența consumatorului, pentru a permite accesul la contor (în cazul în care acesta este amplasat în interiorul proprietății consumatorului).

Pentru a facilita procesul, în cazurile în care citirea planificată nu a fost posibilă, după două vizite, utilizatorii pot transmite indexul contorului însoțit de o fotografie clară (cu indexul și seria vizibile), direct pe site-ul DEER: www.distributie-energie.ro.

Cum se transmite indexul?

Accesați: https://www.distributie-energie.ro Selectați tab-ul dedicat transmiterii indexului. Introduceți indexul și încărcați fotografia aferentă contorului.

Important de știut: