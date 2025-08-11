Dezastru în traficul sătmărean. Dosare penale, amenzi, permise suspendate

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat în perioada 8 – 10 august a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 450 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 200.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 27 conducători de autoturisme, fiind reținute și 17 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.

***

La data de 9 august a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș, au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat de 53 de ani, din localitatea Negrești-Oaș, despre faptul că autoturismul său care se afla parcat regulamentar în cartierul Balta din localitatea Negrești-Oaș, a fost acroșat de către un autoturism, care circula haotic.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat conducătorul autoturismul care circula haotic, ca fiind un tânăr de 20 de ani, din localitatea Călinești Oaș.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie.

Tânărul fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

***

La data de 10 august a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în localitatea Mărtinești, au oprit un autoturism, condus de o tânără de 19 ani, din municipiul Satu Mare.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că tânăra are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.