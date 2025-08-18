DEZVOLTARE. Proiect european de un milion de euro, implementat la Tarna Mare. Primarul Monica Sobius a semnat contractul

Un nou pas spre dezvoltarea infrastructurii rurale a fost făcut la Tarna Mare. Administrația locală, condusă de primarul Monica Sobius, a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul „Drumuri agricole în comuna Tarna Mare, județul Satu Mare”, finanțat prin AFIR pe domeniul de intervenție DR 27.

Valoarea proiectului se ridică la un milion de euro, iar prin intermediul acestei investiții vor fi reabilitați aproape 10 kilometri de drumuri agricole. Lucrările vor facilita accesul fermierilor la terenurile și exploatațiile agricole, contribuind astfel la o mai bună circulație a produselor de la producători către piețele de desfacere.

Primarul Monica Sobius a subliniat importanța acestui proiect pentru comunitate: „Agricultura este coloana vertebrală a comunei noastre. Investițiile în drumurile agricole înseamnă sprijin real pentru fermieri și o dezvoltare durabilă pentru Tarna Mare. Mă bucur că, prin atragerea fondurilor europene, putem transforma planurile în realitate.”

Administrația locală transmite că acest proiect este doar un pas dintr-o viziune mai amplă de modernizare a infrastructurii. „La Tarna Mare, grija înseamnă acțiune, iar viitorul se construiește cu implicare și răbdare”, a adăugat Monica Sobius.

Prin acest demers, comuna Tarna Mare devine un exemplu de bună practică în utilizarea fondurilor europene, demonstrând că leadershipul și perseverența pot aduce rezultate concrete pentru întreaga comunitate.