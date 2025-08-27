Direcția de Asistență Socială acordă sprijin și consiliere pentru obținerea tichetului electronic de energie

De joi, 28 august, Direcția de Asistență Socială Satu Mare preia cererile pentru tichetul electronic de energie.

Se completează o singură solicitare pentru toată perioada de sprijin, fie online prin Platforma Electronică pentru Identificarea Destinatarilor de Sprijin – EPIDS, fie în format tipărit la oficiile poștale, unde e declarat locul de consum, sau la Direcția de Asistență Socială Satu Mare.

La DAS Satu Mare, solicitările se primesc doar în format tipărit, însoțite de actele doveditoare: actele de identitate ale membrilor familiei sau persoanei singure și factura de energie electrică integrală emisă după 1 iulie 2025.

DAS Satu Mare introduce datele în aplicația EPIDS, iar tichetul electronic de energie se transmite la adresa de e mail indicată în cerere sau poate fi ridicat în format tipărit de la oficiul poștal arondat solicitantului (unde este declarat locul de consum).

Tichetul se utilizează pentru plata facturilor de energie electrică aferente locului de consum, iar plata se efectuează exclusiv la oficiile poștale.

Context:

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale anunța în 20 august faptul că platforma electronică EPIDS pentru acordarea tichetului electronic de energie pentru consumatorii vulnerabili este funcțională accesând epids.mmuncii.ro. Aceasta a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, iar în cazul persoanelor care nu au acces la internet există ca soluție alternativă de a solicita acest sprijin depunerea unei cereri în scris la oficiile poștale sau la autoritatea publică locală.

Tichetul nu poate fi înstrăinat și are valoarea de 50 de lei/lună. Poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. De acest sprijin financiar pot beneficia persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei și familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată. Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.

Pentru informații suplimentare și asistență, cetățenii au la dispoziție numărul de Call-center 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro.