Dispensarul Uman din Ardud, vandalizat înainte de finalizarea recepției

Clădirea nouă a Dispensarului Uman din Ardud, aflată încă în proces de recepție, a devenit recent ținta unor acte de vandalism. Indivizi necunoscuți au pătruns prin efracție în incinta dispensarului și au lăsat în urmă urme evidente ale distrugerii, inclusiv mesaje sau simboluri prin care au încercat să “marcheze teritoriul”.

Situația este cu atât mai regretabilă cu cât vorbim despre o investiție publică destinată sănătății comunității locale, aflată încă în etapa premergătoare deschiderii oficiale. În loc să se bucure de un spațiu modern și bine dotat, locuitorii orașului Ardud sunt nevoiți să asiste la distrugerea unui bun public chiar înainte ca acesta să fie dat în folosință.

“Din păcate, constatăm aproape zilnic astfel de situații în care proprietatea publică – care aparține tuturor – este vandalizată și distrusă de persoane care nu doar că sfidează regulile bunului-simț, dar manifestă și un profund dezinteres față de comunitatea în care trăiesc”, transmit autoritățile locale.

În zonă există camere de supraveghere, iar autoritățile abilitate au demarat deja o anchetă pentru identificarea celor responsabili. Se promit măsuri ferme pentru ca persoanele vinovate să fie trase la răspundere conform legii.

Administrația locală face apel la cetățeni să trateze cu responsabilitate și respect infrastructura publică și să semnaleze autorităților orice comportament suspect sau distrugere a bunurilor comunității.