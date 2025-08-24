Doi cetățeni s-au ales cu dosare penale pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației cercetează doi cetățeni, care au săvârșit infracțiuni la regimul circulației rutiere.

Sâmbătă, 23 august a.c., în jurul orei 21.50, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sarasău au oprit pentru control, pe raza localității Piatra, județul Maramureș un autoturism pe care erau aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare provizoriu, specific României. Autovehiculul era condus de un bărbat în vârstă de 24 de ani, domiciliat în județul Maramureș.

Colegii noștri au solicitat tânărului de la volan actele personale și documentele mașinii. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat faptul că numărul de înmatriculare al autoturismului este expirat din data de 10 august 2025.

În cauză, colegii noștri au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neîmatriculat, faptă prevăzută și sancționată de art. 334 alin 1 Cod penal.

Un alt caz a fost depistat tot ieri, în jurul orei 14.50, când un echipaj din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare a oprit în trafic un bărbat cu dublă cetățenie română și moldoveană. Cetățeanul în cauză, în vârstă de 35 de ani conducea un autoturism pe care erau aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare temporar eliberate de autoritățile din Germania. În urma verificărilor efectuate colegii noștri au constatat că plăcuțele cu numărul de înmatriculare, aplicate pe mijlocul de transport, nu conferă drept de circulație pe drumurile publice din România.

În consecință, poliţiştii de frontieră sătmăreni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România.