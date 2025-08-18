Două accidente rutiere în județul Satu Mare, soldate cu victime rănite și transportate la spital

În ultimele zile, polițiștii sătmăreni au intervenit la două evenimente rutiere produse pe raza localităților Amați și Odoreu, în urma cărora două persoane au suferit vătămări corporale și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Tânăr rănit după ce s-a dezechilibrat pe trotinetă, la Amați

Primul incident a avut loc în seara zilei de 14 august a.c., în jurul orei 21.00, pe strada Plopilor din localitatea Amați. Potrivit polițiștilor, un tânăr de 22 de ani, localnic, care se deplasa pe o trotinetă, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Acesta s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

Victima a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru investigații și tratament. Conducătorul trotinetei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând zero alcoolemie. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii evenimentului.

Motociclist accidentat în Odoreu, după un viraj greșit al unei șoferițe

Un alt eveniment rutier s-a produs în după-amiaza zilei de 15 august a.c., ora 16.10, pe strada Republicii din Odoreu. O femeie de 54 de ani, din localitate, aflată la volanul unui autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj la stânga și a intrat în coliziune cu un motociclu condus de un tânăr de 20 de ani, din municipiul Satu Mare, care circula regulamentar din sens opus.

Impactul a provocat rănirea motociclistului, acesta fiind transportat de urgență la spital. Atât conducătoarea auto, cât și motociclistul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile producerii accidentului.