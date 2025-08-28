Educație și cultură în prim-plan: bilanțul ședinței Colegiului Prefectural Satu Mare

Altfatter Tamás Ioan Tibil Joi, 28 august 2025, la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare, s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural, prezidată de prefectul, alături de subprefectulși secretarul general Cosmin Dorle.

Pe ordinea de zi s-au aflat două prezentări cu relevanță pentru comunitatea județeană. Inspectorul școlar general, Anișoara Boitor, a prezentat activitatea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare în anul școlar 2024-2025 și a detaliat măsurile adoptate pentru pregătirea unităților de învățământ în vederea începerii noului an școlar.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare informează că rezultatele elevilor și pregătirea unităților de învățământ pentru noul an școlar evidențiază progrese importante în domeniul educațional. La Evaluarea Națională, rata de promovare în anul școlar 2024-2025 a fost de 76,66%, marcând o ușoară creștere față de anul precedent. La Bacalaureat, județul Satu Mare a înregistrat o promovabilitate de 84,91%, în creștere față de anii trecuți, poziționând totodată județul pe locul 8 pe țară.

Ca urmare a prevederilor art.16, alin.(1) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, modificată prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, la nivelul județului Satu Mare, s-a impus pentru anul școlar 2025-2026, reorganizarea unor unități de învățământ cu personalitate juridică, atât prin operațiunea de fuziune prin absorbție, cât și prin operațiunea de divizare, urmată de absorbție, ceea ce a implicat desființarea a 7 posturi de director.

Pentru pregătirea noului an școlar, au fost verificate unitățile de învățământ din județ și s-a constatat că, în ceea ce privește siguranța la incendiu, 260 de clădiri sunt autorizate ISU, 135 nu necesită autorizație, deoarece nu se încadrează în categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, 55 de clădiri sunt neautorizate, dar dețin aviz de securitate la incendiu, iar 19 clădiri nu au autorizație sau aviz.

În privința autorizărilor sanitare, 17 unități funcționează pe baza Avizului Sanitar Special Provizoriu, 2 unități sunt monitorizate de DSP întrucât nu au primit avizul sanitar de funcționare, iar 13 unități necesită reluarea procedurii de autorizare sanitară din cauza modificărilor aduse clădirilor sau neconformităților identificate.

În prezent, se desfășoară lucrări de reabilitare, modernizare sau extindere în 28 de clădiri școlare, pentru a asigura condiții optime de învățare.

În cea de-a doua parte a ședinței Colegiului Prefectural, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Satu Mare, Zamfir Danciu, a expus activitatea instituției pe parcursul anului 2025 și a subliniat semnificația Zilei Limbii Române, marcată la 31 august, ca moment de reafirmare a identității naționale și a valorilor culturale fundamentale.

În anul 2025, Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare a continuat activitățile de protejare, restaurare și valorificare a patrimoniului cultural județean.

Printre clasările de monumente istorice finalizate se numără Biserica Ortodoxă cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sânmiclăuș, com. Moftin, și Conacul Bölöni-Braunecker din Săcășeni, care găzduiește sediul Consiliului Local și al Primăriei comunei Săcășeni. În paralel, se află în derulare procedurile de clasare pentru Centrul Cultural și Teatrul Municipal din municipiul Carei, ambele situate pe strada Iuliu Maniu.

În ceea ce privește restaurarea monumentelor istorice, sunt în desfășurare lucrări la Hotelul Dacia, unul dintre cele mai reprezentative simboluri culturale ale municipiului Satu Mare, proiect menit să păstreze și să pună în valoare patrimoniul local.

Direcția Județeană pentru Cultură colaborează activ cu diverse instituții pentru protecția și promovarea patrimoniului cultural. Astfel, împreună cu Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare – Serviciul de Investigații Criminale – pentru patrimoniul imobil – Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Bixad, iar pentru patrimoniul mobil s-a efectuat control tematic la intituțiile deținătoare de obiecte de patrimoniu clasate. Cooperări au fost desfășurate și cu Episcopia Romano-Catolică prin Biblioteca Laurenziană, precum și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare și Institutul Național al Patrimoniului, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului 2025, prin exerciții comune dedicate protecției patrimoniului.

Altfatter Tamás La finalul ședinței, prefectul județului Satu Mare,, a transmis un mesaj de responsabilitate și angajament instituțional: