EVENIMENT. Noaptea muzeelor la sate – Ediția a III-a, 6 septembrie 2025

Pe 6 septembrie 2025, satele din România prind din nou viață odată cu cea de-a treia ediție a Nopții Muzeelor la Sate, un eveniment cultural unic în Europa, dedicat patrimoniului rural și comunităților care îl păstrează viu.
Vizitatorii sunt invitați să descopere istoria vie, colecțiile locale, poveștile satelor și oamenii care le duc mai departe. Intrarea va fi gratuită, iar programul va include , tururi ghidate, ateliere, întâlniri cu meșteșugari , cântece și dansuri tradiționale.
Muzeul Județean Satu Mare, participă și de această dată la acest amplu program național, oferind vizitatorilor o paleta largă de activități la câteva din obiectivele muzeale aflate pe întreg teritoriul județului Satu Mare.
Muzeul Etnografic Maghiar „Sipos László” Bogdand – „Seara Tradițiilor și a Patrimoniului”- Programul include momente artistice prezentate de membrii comunității locale, îmbrăcați în straie populare maghiare, ce vor încânta publicul cu cântece și dansuri tradiționale din zonă. De asemenea, vor fi prezente și femeile din sat, care, prin poveștile lor despre viața de odinioară, vor crea o atmosferă caldă și nostalgică.
Coordonatori eveniment: Adriana Achim, Brăduț Popdan, muzeografi MJSM.
Casa muzeu Iacob Mărcuț, Călinești-Oaș – „În ritmuri oșenești: povești și legende din Țara Oașului”- Acest eveniment este dedicat promovării patrimoniului cultural material si imaterial din Zona Etnograficǎ Țara Oașului. Casa Iacob Mărcuț, situată în această zonǎ, va gǎzdui un program cultural special, ce aduce împreună tradițiile, muzica și poveștile comunității locale.
Coordonator eveniment: Ioan Zele, muzeograf MJSM
Biserica de lemn Soconzel – „Rădăcini și culori: întâlniri la ceas de seară”- Copiii vor descoperi frumusețea meșteșugului străvechi al picturii pe sticlă, ghidați de inspirația icoanelor populare. Programul va fi completat de o prezentare dedicată bisericilor de lemn – monumente de o valoare istorică și spirituală aparte, care definesc identitatea culturală a zonei.
Coordonatori eveniment: dr. Liviu Marta, manager MJSM, Mădălina Varga, restaurator lemn, Laura Melinda Tătăran, muzeograf.
Intervalul orar între care se desfășoară acest proiect este 18.00 – 21.00.
Parteneri: Primăria Bogdand, Școala Gimnazială Bogdand.
Parteneri media: Trustul Informația Zilei Satu Mare, Gazeta de Nord Vest.