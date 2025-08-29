EVENIMENT. Noaptea muzeelor la sate – Ediția a III-a, 6 septembrie 2025

Pe 6 septembrie 2025, satele din România prind din nou viață odată cu cea de-a treia ediție a Nopții Muzeelor la Sate, un eveniment cultural unic în Europa, dedicat patrimoniului rural și comunităților care îl păstrează viu.

Vizitatorii sunt invitați să descopere istoria vie, colecțiile locale, poveștile satelor și oamenii care le duc mai departe. Intrarea va fi gratuită, iar programul va include , tururi ghidate, ateliere, întâlniri cu meșteșugari , cântece și dansuri tradiționale.

Muzeul Județean Satu Mare, participă și de această dată la acest amplu program național, oferind vizitatorilor o paleta largă de activități la câteva din obiectivele muzeale aflate pe întreg teritoriul județului Satu Mare.