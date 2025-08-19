Eveniment rutier cercetat de polițiștii sătmăreni

La data de 18 august a.c., la ora 19.50, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la
producerea unui eveniment rutier pe strada Careiului, din municipiul Satu Mare.
Din primele cercetări la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 70
de ani, din județul Bihor, în timp ce conducea un autoturism, ar fi acroșat o tânără de
18 ani, din municipiul Satu Mare și un minor de 17 ani, din localitatea Păulești, care
s-ar fi angajat în traversarea drumului public pe trecerea de pietoni, marcată și
semnalizată corespunzător.
În urma evenimentului, a rezultat vătămarea corporală a tinerei și a minorului, aceștia
fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor
împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.